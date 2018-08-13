对话上海书展“掌门人”徐炯-15年，书展正成为上海文化品牌

[编者按]

2018上海书展暨“书香中国”上海周，将于8月15-21日在上海展览中心举行。

光阴荏苒，上海书展已经举办至15年了！今天，新闻晨报推出 “上海书展”专题，与读者共同回首上海书展15年给上海这座城市带来的变化，共同期许上海书展的美好未来。

晨报记者 徐颖

15年前，上海还只有“沪版订货会”，都是出版业内人士参加，只在订货会结束的前一天，安排对社会读者开放，不少出版社把订货的样书就地处理掉。因为新书品种多而且有折扣，很受读者欢迎，社会上期盼每年能搞个书市的呼声很高。

读者的呼声引起了新闻出版局的重视，专门进行了研究，考虑到读者的交通便捷，决定将上海书展设在上海展览中心。2004年，第一届上海书展，在上海展览中心登场。15年来，上海书展逐渐打造成为上海的文化品牌。

在第15届上海书展来临之际，晨报记者对书展“掌门人”、上海市新闻出版局局长徐炯进行了专访。

“图书是主角”到“图书活动共唱主角”

新闻晨报：今年是上海书展创办15周年,能否描述一下书展最初的状况？

徐炯：2004年，买书主要靠实体书店门店。虽然1998年已经有了上海书城，但书城再大，容纳书的品种还是有限的。记得当时有一家省版书店，卖全国各地出版社的书，深受读者欢迎，说明当时读者需要更加丰富的新书。2004年上海书展之前，上海曾办过上海书市、文汇书展，汇集全国各地新书，品种很丰富。当时图书是主角，尽管也有一些活动，但主要是简单的签售活动。

新闻晨报：15年里，书展发生了哪些大的变化？在形式上有哪些创新？

徐炯：15年里，整个外部环境都发生很大变化。有了互联网，买书越来越方便，而且与书展的八折相比，网上打折更厉害。那书展还有什么存在的必要？所以我们也探讨书展要进一步创新，优化功能，这两年更加注重活动。我们提出了9个字：多读书，读好书，善读书。读者对选对书、读好、善读书的需求越来越强，所以书展承担着这种功能。这两年书展活动越来越多，今年活动又创新高，达到1150项。这是一个重要的变化。

此外在形式的创新方面，今年新华传媒会出现无人售书，即机器人售书。还有网上与网下的联动，书展搞了一个云会场，书展里不仅可以查询信息，还可以在网上直接买书。

新闻晨报：与全国那么多书展比，上海书展最大的优势与创新在哪里？

徐炯：上海书展从一开始就是一个B to C的模式，这是一种很重要的创新，可以说，是全国第一家大型的B to C的书展。上海书展15年来最重要的就是与时俱进，从一个主角——图书，发展为两个主角——图书+活动，这两样如果在上海书展越来越多，质量越来越高，就能吸引越来越多的读者。

衡量书展品牌的首要指标并非观众数

新闻晨报：上海书展如何营造独特性？衡量一个书展品牌，看重哪几项指标？

徐炯：2008年，我们提出了“上海首发，全国畅销”的口号。一个书展的辐射力、吸引力、影响力，首先体现在哪些指标上？很多书展把观众人数放在很重要的位置上。观众人数固然重要，但你能否细分，这些观众中，有多少是本地的，有多少从全国各地来的；有多少是普通观众，有多少是专业观众。而从另一个方面来讲，你每年能吸引多少图书，吸引到的图书质量如何，这是更重要的。特别是首发新书，看有多少出版社愿意把你作为重要的平台来发布年度新书。上海书展已经做到了这一条。今年书展，经过筛选后确定了500种新书首发，举办200场新书首发活动。

新闻晨报：与网络购书相比，书展在推荐图书与拓展阅读方面，有什么作用？

徐炯：我们做过一个研究，网上买书有一个特点，如果你不知道这本书，很难在网上去找一本自己完全不知道的书。在书展现场，在眼光不经意的一瞥之间，就会发现一些新书，也许你也会看看其他读者手里拿着什么书。这是一个很有意思的销售场景。网上对书的推荐，会有一种明显的马太效应，越走红的书、销量越大的书，推荐得就越多，所以推动销量越来越高，而有些被冷落的书，会越来越不受关注。我始终觉得，与网络购书相比，实体书店与书展在推荐图书与拓展读者阅读方面，有重要的积极作用。