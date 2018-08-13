7天书展，让这个城市365天书香飘扬

晨报记者 徐 颖

几年前，曾有一位书友形容，上海书展如闹钟，呼唤大家静心读书，沉浸书香。可是，常常有人问，“书展7天，书香满城，剩下358天怎么做？”

可喜的是，这个问题有了让人满意的答案。

一年52个周末都有“闹钟”

徐炯说，上海书展当然是一只大闹钟，但偌大一个城市，一年365天，如果只有它在8月里闹响那么7天，声音其实微弱。“好在上海从来就有阅读的好氛围，加上近年来各方协力，现在各种阅读推广活动越来越多。每个周末都有上百场读书会在上海的各个文化空间举办，一年52个周末都有了闹钟，闹钟的音色肯定越来越丰富。书展期间，这众多的闹钟更会一齐鸣响，一年一次的书展现在已经常态化。”

徐炯感慨，“上海全民阅读氛围在升温。政府积极引导支持，作协等有热情、有理想、有能力的专业结构参与，促成思南读书会等人头攒动。市场力量推动实体书店回暖，阅读活动成为书店携手出版社联动标配，民间力量尤其是亲子阅读日趋活跃，城市365天书香飘扬。”

阅读，是一座城市的文化象征，更是一座城市的文化名片。上海，正在全力打造具有上海人文精神、富有新时代特征的新型城市文化空间，打响上海文化品牌。对于上海这座城市而言，不仅仅是围绕7天书展和读书日推出多项具有新意的活动，每个周末，遍地开花的读书会早已成为沪上的文化名牌。阅读在上海，不仅是书展上的应景，而是365天的常态，是一场永不落幕的上海书展。

各类读书会成为生活方式

去读书会，也早已成为上海市民的生活方式。

虽说阅读大有碎片化趋势，但因阅读而起的各种常态化读书会在申城逆势生长，已然成为上海城市文化的新名片。每个周末在上海举办的“读书会”、“阅读沙龙”，常常有数十场之多，遍布多个区县。曾经做客思南读书会的作家毕飞宇笑言：“你们在上海也许不知道思南读书会在外面的影响力有多大。作为一个写作人，作为一个热爱文学的人，我觉得如果我不来一下，虚荣心就得不到满足。一个城市的读书会，其实就是这个城市文化最为重要的象征。”

应运而生的读书会，不仅开进书店、图书馆，也开进了咖啡屋和商业空间。

在上海各类繁多的读书会中，思南读书会最为著名。周末到思南读书已成为上海的一道人文风景，成为很多市民的一种生活方式。四年来，思南读书会的品牌效应日益显现，不仅在本市树立了好口碑，更引发全国文学界、出版界广泛关注，被誉为“上海城市文化新名片”、“城市公共阅读新地标”，成为上海常态化阅读活动最重要的示范性品牌，成为读者心目中理想的读书会。

思南读书会荣誉读者许树建感慨地说：“思南读书会成为我每周必修的文学课程，我的收获比上一次大学还要大，因为老师都是上海一流、中国一流，甚至世界一流的。”

阅读品牌在申城遍地开花

而每个周末，在上海书城，由新华传媒推出的“全国新书发布厅”也已成功运营两年多，这一文化品牌的影响力日益深入人心，成为上海市民常态化阅读活动的品牌之一。

上海图书馆的上图讲座早已成为品牌，听众无数。“最美书店”钟书阁每个周末都有两三场读书活动。由上海图书公司主办的“海上博雅讲坛”，也是周末福州路上的一道文化风景。

由世纪出版集团联手浦东新区共同创设、集聚国内外优质学术人文资源的两大读书会品牌“学习读书会”和“陆家嘴读书会”，在今年世界读书日启动后，为浦东文化高地建设带来全新的内容支撑和价值托盘。

以分享好书为目的的读书会，正在申城遍地开花，而随着全民阅读活动的推进，该数字正在不断地向上攀升。