大家说书展-“你陪我慢慢变老，我陪你慢慢变好”

晨报记者 徐 颖 实习生 陈君燕

在网络购书盛行的当下，我们为什么还需要上海书展？

自2004年以来，上海书展每年都有数十万读者共襄其盛、共沐书香，上海书展对大众阅读生活产生了巨大的影响。

很多人也许会说，现在网络购书那么方便，为什么还要冒着酷暑、排着长队，来参加上海书展？我们来听听策划人、出版人、普通读者是怎么说的。

好的书展一定会有真理的味道

■王为松（上海人民出版社社长）

作为一名参与见证上海书展15年发展历程的编辑，我曾惊叹上海读者的热情，无论是狂风暴雨还是骄阳似火，只要你一脚踏进书展现场，永远是人潮涌动，而且多的是孩子的欢愉与老读者的熟面孔。作为编辑，还有什么比这更能有职业的自豪与满足呢？

书展，就是书海，它把更多的爱书人聚合在一起。如果说好的旅行会有爱情的味道，那么好的书展，一定会有真理的味道。上海书展，就接续了这样一种城市的记忆。如果说生活在远方的话，那么，书就是我们的远方。

你陪我慢慢变老，我陪你慢慢变好！

一点关心得到的回报是巨大的

■李冬（出版人）

作为一个在出版社工作了三十多年的从业人员，我从第一届开始就参与了每一年的上海书展。可以说，上海书展陪伴我从一个中年人变成了即将退休的老年人。

第二届上海书展有一件事，让我记忆犹新：展会的第一天一大早，我们旁边有几位中年女同志一直盯着矿泉水看，见她们非常口渴的样子，我主动送上了5瓶水，她们道谢后就进场了。原来她们是郊县图书馆的采购人员，非常感激地对我说：我们在你们教育出版社多买点书，请一定给推荐一下。最后结算下来总共采购了近3万元码洋的图书。事后大家感慨道：什么叫服务，细致周到的关心就叫服务。一点小小的主动关心，得到的回报是巨大的。

“赶书展”已经融入四季的气息

■黄昱宁（出版人）

身处其中的出版人是幸福的，也是有压力的。因为不知从何时起，“赶书展”就好像不再只是夏天的事，而是贯穿到全年的计划中，融入四季的气息里。从这个意义上讲，上海书展确实是在下一盘很大的棋：它不事张扬，它拒绝浮夸，它不打算勾勒宏伟的蓝图，只是秉持一种信念——读书是快乐的事，日常的事，天经地义的事。

给自己虚胖的人生一点投资

■奚洁（2013上海书展最后一名读者）

2013年那个烦躁喧嚣的8月，我和老公一如往常，开着敞篷跑车“招摇”于市中心。突然，一条朋友圈信息跳入眼帘：上海书展今天最后一天。不知怎么了，当时就一扭头对老公说：“走，我们去赶最后一场去！”后来，一不小心沉沦浩瀚书海而不可自拔，我是那年最后一位离场的读者。

从那一年的书展后，我们夫妇没有缺席之后的每一年的每一场。每年，我们都会贡献一些银两给书展，更确切地说是贡献一些银两投资给自己虚胖的人生，让自己在思想和意识上也绝不能平庸。书籍不应该是生活的奢侈品，是生活的必需品。

15岁那年炎热的中午爱上书展

■朱震宇（2014上海书展最后一名读者）

2004年的暑假，我15岁，是个初二的学生。我在一个炎热的中午坐着公交，来到了上海展览中心，第一次走进了上海书展的大门。2014年，我毕业前的最后一个暑假。为了珍惜最后一个可以在工作日逛书展的机会，这一届的书展我去了三次，每一次都是待到夜场结束。

书展成了全家的“避暑胜地”

■徐怡景（2015上海书展最后一名读者）

2014年的上海书展，我们全家出动，各自挑选喜欢的书籍。当时姐姐已经升入初中预备班，可以拿钱自己去买喜爱的如《傲慢与偏见》《雾都孤儿》以及安房直子的白色童话集之类的书籍，我除了给年幼的儿子买了全套上海美术出版社的四大名著连环画全集，也给自己添购了心仪的《平凡的世界》珍藏本。

此后每年的上海书展都成了我们全家夏天必去的“避暑胜地”，每年我都会在书展上挑几本自己喜欢的书，回去慢慢看，慢慢滋养自己，也滋养全家。