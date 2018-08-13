记者手记-亲历书展15年，享受她带来的礼物

晨报记者 徐颖

每年8月，因为上海书展，这座城市总弥漫着浓浓书香。

作为新闻晨报的文化记者，我有机会亲历并见证了15年上海书展。

从2004年到2018年，眼看着上海书展发展、成长与壮大。15年时间，足以让一个孩子长大成人，而对一座城市而言，上海书展不仅成为一个固定的节日，成为一张闪亮的文化名片，更成为一个全民阅读的文化品牌。多少人相聚在8月，就因为上海书展。

对于8月，感情是矛盾与复杂的。这是一年中天气最炎热的时候，也是书展最火热的进行时。每年书展上，如潮水般涌来的阅读活动，让人应接不暇，常常来不及细细体会，就要赶着把稿子写出来，巨大的工作量，让我有时会暗暗希望书展快点结束。但每当书展落幕时，却总是会怀念书展上遇到的大家，那些美好的直抵心灵的对话时光。

特别是在回望书展15年之际，更是惊觉，原来上海书展竟然带来过那么多世上最优秀最出色最有趣最丰富的人物，他们的分享，激活了无数现场听众，丰富了我们的人生。这是书展给予我们大家的一份礼物。

作家莫言早年曾多次现身上海书展，对上海书展怀有很深的感情，他认为，“上海书展无疑是最有个性的，规模适中，态度诚恳，吸引了各方读者、各界名流来参加。夏天，城市因阅读而更加美好。”作家赵丽宏说，上海书展是市民阅读的课堂。很多读者表示，在上海书展上见到了想见的人，读到了想读的书，关于上海书展的记忆，变成了他们一生中的美好记忆。

作为亲历15年书展的记者，让我一直难忘的，是2009年在中央大厅对著名作家陈忠实的那次当众提问。

陈忠实携新作 《寻找属于自己的句子——<白鹿原>创作手记》亮相，中央大厅被挤得水泄不通。由于排队等签售的队伍太长，出版社原本安排的互动时间被大大压缩了，在提问环节的最后一刻，出版社负责人突然把一支话筒递给我说，有问题赶紧问，没有专访时间了。这突如其来的机会，让我有点举足无措，我脱口而出问了陈忠实这样一个问题：如果让你在中国当代优秀文学作品中，给《白鹿原》排一个名次，会是怎样的？陈忠实思索了一下，然后操着浓重的陕西口音说：“这不是逼着我跳悬崖么？”他的话立即引发了全场大笑。随后他认真答道：“文学作品与跑步不一样，刘翔差0.01秒就得不到冠军了，但文学作品没有这个标准，凡是只要被大家喜爱，都有其存在的价值。”两年前陈忠实去世。斯人已逝，但他在上海书展留下的话语，仍然闪闪发亮。

作家们在与读者面对面交流时，展现出了睿智、幽默的大家风范。2012年，有着“段子手”之称的刘震云来到上海书展，那一次，光听刘震云数舅舅，就把人给数乐了。除了两个亲舅舅，他把崔永元、冯小刚、王朔也称作舅舅，他还把写得好的中国当代作家统统称作 “我的舅舅和舅妈”。他说，自己从舅舅们身上学到很多，正所谓，三人行，必有我舅。在幽默中，道出真理。

这样有趣有温度的一幕幕，在上海书展数不胜数。正是书展这个平台，使得普通读者有了与作家零距离沟通的机会，也由此激发了阅读热情。

刚刚去世的诺贝尔文学奖得主奈保尔曾在2014年做客上海书展。期间正逢奈保尔82岁生日，沪上部分作家、翻译家和出版人一齐为他庆生，我有幸参加了这个有意义的生日派对，留下了与奈保尔的珍贵合影，也留下了温馨而难忘的书展记忆。奈保尔夫人那天代为致辞：“感谢上海书展，在上海的这些天很愉快。我必须说，我丈夫是一个话很少的人，但这次已经是说得最多的了。”奈保尔也表示，“我去过美国，去过加拿大，但从没想到在这里发现这等的热情”。

试想一下，如果把15年来上海书展上名人说过的话语、金句集结成册，那将是怎样一部壮观的智慧宝典？

据记者观察，这些年卖书正渐渐变成书展的配角，人与人的交流，才是去书展的理由，书只是一种媒介，去书展已然成为一种生活方式。人们在这里发现好书，发现作者，同时也进一步发现自己，寻找同道。而这，或许才是上海书展最大的魅力。