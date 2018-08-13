上海书展周三揭幕，晨报带来逛展秘籍-首设国学馆，一天授一堂课 同一个书展，不一样的体验

晨报记者 徐 颖实习生 陈君燕

以 “我爱读书，我爱生活”为主题的2018上海书展暨“书香中国”上海周将于8月15日至8月21日在上海展览中心揭幕。1150项阅读活动，100个分会场，200场新书首发，究竟该如何逛展？赶在书展揭幕之前，晨报记者特地制作了一份逛展秘籍。上海市新闻出版局局长徐炯表示，今年书展总体上说，还是希望紧紧追上读者需求的变化，不断优化读者体验。

不容错过的论坛与新书

到目前为止，今年上海书展已安排有1150场活动，主会场活动近660场，7天展期每天100场左右。

今年不仅将有“开放年代的光荣与梦想”这样的主题阅读论坛；有以“旅行的意义”为主题的国际文学周；有围绕“新零售时代实体书店的可持续发展”主题论坛；还有围绕主题出版、长三角高质量一体化发展的长三角一体化出版发展大会，以及“一带一路”主题文旅论坛。

从书的角度来讲，反映中国芯片产业发展的《芯事》（上海科技出版社）、中国第一部反映扶贫攻坚的长篇小说《山盟》（上海文艺出版社），以及复旦大学出版社的《那朵盛开的藏波罗花：钟扬小传》、华东师范大学出版社的《教育现代化的中国之路——纪念教育改革开放40年丛书》（10册）、上海人民出版社的《上海改革开放40年大事研究》、上海交通大学出版社的《科技重塑中国》等，这些新书读者们都可密切关注。

“首发机制”已成为上海书展服务读者、服务行业的重要发力点。今年预计书展7天里将有上海和全国各地出版社首发新书500种，举办首发活动200场。

“读懂中国”丛书、《大国厚土：中国传统文化的承继与复兴》、《梁家河》、《梦回万里卫黄保华——漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》、“丝路百城传”大型城市传记丛书《上海传》、海派文化地图丛书、“中华现代学术名著丛书”120年纪念版、《浦东史诗》、《中国故事 国际表达》……这些书都将在书展期间举办新书首发式、读者见面会等。

中华书局早前就将《二十四史》修订版的新书在上海书展首发，第一本是《史记》，从上海书展首发到现在销售已逾20万套，今年《宋史》修订版也将在上海书展首发。

亲身体验传统文化

今年上海书展的焦点还有在主会场新设的国学馆。国学馆在呈现近5000余种新、旧版传统经典图书的基础上，展示《中华经典古籍库》，聚力打造国学馆“七天七堂课”。“七天七堂课”将邀请傅杰、张国刚、辛德勇、刘永翔、陈引驰、姚大力、樊树志等一流专家，围绕“国学”，每天于固定时间固定场地（友谊会堂）开展主题讲座。据悉，未来“七天七堂课”将出现在每一届书展中，打造成上海书展的一个分支品牌。

优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是最深厚的文化软实力。在本届书展上，由学林出版社、上海教育音像出版社联合策划出品的《学生诗词日历2019》正是为了满足广大学生和家长的传统文化学习需求而量身定制的，不仅内含《学生诗词日历2019》一部，还精选学生必背古诗词硬笔字帖一本，让学生由此走近传统文化。

上海人美出版社带来了一部关于中国古陶瓷和收藏的新书《说瓷》。该书封面上的“鹿衔灵芝出香炉”是目前完整的传世汝窑中的孤品，是海内外首次出版公布。封面首创了“平面+”的出版新概念，特制3D交互式全景图像，读者扫一扫二维码，便可720°无死角地赏析精美绝伦的封面，体验一把近乎现场把玩的乐趣。8月18日14:30-15:30西一馆，该书作者、曾先后担任过国际三大著名拍卖行掌眼的范冬青将与读者见面。

8月20日下午，由上海音像出版社带来的“走进戏曲名家，感悟传统经典——长三角戏曲名家见面会”将亮相西阳光篷主舞台，京剧、沪剧、越剧、淮剧、黄梅戏、福建南音等戏曲表演艺术家将亲临现场，还将现场教学，传授戏曲身段等，让现场戏迷过足瘾。

领略海派艺术风情

每年书展上，艺术类图书总是一枝独秀，备受追捧。

为全面研究、弘扬近百年来海派篆刻家的篆刻艺术成就，上海书画出版社策划了《海派篆刻家代表系列作品集》并将在本届书展进行首发。该书是“十三五”国家重点图书出版规划项目、国家出版基金资助项目，共16本，对赵之谦、吴昌硕等16位篆刻家的篆刻作品进行了系统而深入的整理研究。8月18日10:45-11:45，该书将在中心活动区举办首发式，上海书画出版社社长、总编辑王立翔担任主持，著名书画篆刻家、收藏家韩天衡等将作为嘉宾亮相。

此外，“克勒门文丛”最新图书《艺·述》也将在上海书展首发，该书由80高龄的影视表演艺术家梁波罗所著。8月20日9:30-10:30，中央活动区更有《江南乡愁印迹》《人文闵行》《嘉庆上海县志》新书首发式，对江南文化、海派艺术有兴趣的读者不容错过。

经典作品永不褪色

前几届书展广受好评的“社科精品馆”，今年将如约而至。“2018向大师致敬”主题图书展也会在“社科精品馆”同步设立，届时将展出史蒂芬·霍金、菲利普·罗斯、洛夫、居伊·德·莫泊桑、海伦·凯勒、艾米莉·勃朗特、叶圣陶、沈从文、郭沫若、李敖等中外已故大师的经典著作。

今年，新华传媒将在“社科精品馆”的基础上，新设“文学精品馆”，集中展示两千余种近年来国内外文学类畅销图书，包括诺贝尔文学奖、茅盾文学奖等中外获奖图书，家书、家训、家信、家风等弘扬传统文化的图书，以及展现红色文化、海派文化、江南文化主题的文学精品图书。

此外，书展上还将精心打造“童书嘉年华”，让孩子捧读优质童书读物。

8月15日，风靡校园多年的时代经典“贾里贾梅”将登上中央大厅舞台，作者秦文君也将亲临现场。活动现场将有来自上海小韦伯儿童音乐剧团的演员们表演改编自《男生贾里全传》的短剧《舞台明星》，为大家再现书里丰富多彩的校园场景和鲜活生动的少男少女形象。

8月 16日 15:30-16:30，“《怪怪熊学校》《开往熊镇的列车》——小熊包子绘本首发仪式”活动将在上海展览中心世纪馆A区举行。