习近平以创新点燃改革引擎

新闻频道 来源：央视网 2018年08月13日 00:39A-A+

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央视网消息：党的十八大以来，习近平数次强调“创新”对中国全面深化改革和发展的重要作用。“变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。”他深刻思考如何创新、靠什么创新的问题，用“创新智慧”领航中国行稳致远。

创新之思：创新是引领发展的第一动力 创新是一个民族进步的灵魂 创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。 ——2013年10月21日，习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话 改革是点燃科技创新引擎的点火系 如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。我们要采取更加有效的措施完善点火系，把创新驱动的新引擎全速发动起来。 ——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话 综合国力竞争说到底是创新的竞争 综合国力竞争说到底是创新的竞争。要深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。 ——2015年5月27日，习近平在华东七省市党委主要负责同志座谈会上的讲话 世界经济长远发展的动力源自创新 世界经济长远发展的动力源自创新。总结历史经验，我们会发现，体制机制变革释放出的活力和创造力，科技进步造就的新产业和新产品，是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。 ——2015年11月15日，习近平在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言

创新之路：坚定不移走中国特色自主创新道路 增强自主创新能力，最重要的就是要坚定不移走中国特色自主创新道路 面向未来，增强自主创新能力，最重要的就是要坚定不移走中国特色自主创新道路，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，加快创新型国家建设步伐。 ——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话 这条路最大的优势就是能够集中力量办大事 这条道路是有优势的，最大的优势就是我国社会主义制度能够集中力量办大事，这是我们成就事业的重要法宝，过去我们搞“两弹一星”等靠的是这一法宝，今后我们推进创新跨越也要靠这一法宝。 ——2013年3月4日，习近平在参加全国政协十二届一次会议科协、科技界委员联组讨论时的讲话 自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路 只有自信的国家和民族，才能在通往未来的道路上行稳致远。树高叶茂，系于根深。自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。 ——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话

创新之道：唯在得人 人才是创新的根基 “功以才成，业由才广。”人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动，谁拥有一流的创新人才，谁就拥有了科技创新的优势和主导权。 ——2015年3月5日，习近平在参加十二届全国人大三次会议上海代表团审议时的讲话 要在全社会营造鼓励人才创新的良好氛围 “一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”要在全社会大力营造勇于创新、鼓励成功、宽容失败的良好氛围，为人才发挥作用、施展才华提供更加广阔的天地，让他们人尽其才、才尽其用、用有所成。 ——2013年7月17日，习近平在中国科学院考察工作时的讲话 得人之要，必广其途以储之 创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。要营造良好创新环境，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制，培植好人才成长的沃土，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长。 ——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话

创新之势：创新引领未来 抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来 抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。适应和引领我国经济发展新常态，关键是要依靠科技创新转换发展动力。 ——2015年3月5日，习近平在参加十二届全国人大三次会议上海代表团审议时的讲话 全面深化科技体制改革，提升创新体系效能 全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力。创新决胜未来，改革关乎国运。 ——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话 中国人民敢闯敢试、敢为人先，是推动历史前进的强大力量 40年来，中国人民始终与时俱进、一往无前，充分显示了中国力量。中国人民坚持解放思想、实事求是，实现解放思想和改革开放相互激荡、观念创新和实践探索相互促进，充分显示了思想引领的强大力量。中国人民勇于自我革命、自我革新，不断完善中国特色社会主义制度，不断革除阻碍发展的各方面体制机制弊端，充分显示了制度保障的强大力量。中国人民敢闯敢试、敢为人先，积极性、主动性、创造性空前高涨，充分显示了13亿多人民作为国家主人和真正英雄推动历史前进的强大力量。 ——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

（整理/孟利铮）