人民网评：坚守改革开放正确之路强国之路富民之路

时间无穷长，但总有特殊的时间节点带给人们前行的力量；未来无穷远，当改革的步伐一步步延伸到远方，一切努力便有了非比寻常的意义。

“改革开放是我们必须始终坚守的正确之路、强国之路、富民之路，坚定不移沿着这条道路走下去，就能创造更加美好的明天。”站在改革开放40周年的时间节点上，“宣言”文章再出重磅之作《改革开放天地宽》。揆诸40年来风云变迁，再没有其他任何事情，能如中国的改革开放一样，深刻影响了中国和世界历史进程。“宣言”文章从人民生活跃进新天地、强国复兴打开新天地、社会主义展现新天地三个维度，对改革开放深刻改变中国、深刻影响世界的重大意义高屋建瓴作出总结，为我们更好地回顾过去、理解当下、擘划未来提供了重要参照。

没有改革开放，就没有中国的今天，也就没有中国的明天。这是中国上上下下的共识，也是中国过去、现在和未来乘势而上开拓新功的方法论。中国特色社会主义进入新时代，新的历史方位、新的社会主要矛盾、新的现代化时间表，新征程上，任务需要改革开放来落实，险滩需要改革开放来跨越，愿景需要改革开放来实现。改革到了一个新的重要关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度，一点都不亚于改革开放之初。然而在中国的改革词典里，坚定不移地深化改革开放，始终是攻坚克难、乘势而上的法宝。正如“宣言”文章所指出的，改革开放，对于无限接近伟大梦想的当代中国，只有进行时、没有完成时，惟有迎难而上，向荆棘挺进，一览无限风光。

2018年刚刚走过三分之二，如果找一个关键词来归纳中国的时间旅程，“改革”二字再合适不过。十九届二中、三中全会接踵召开，修改宪法、深化党和国家机构改革等重大决定，翻开新时代政治体制改革的新篇章；全国两会上，国务院机构改革、监察委设立等议程备受瞩目，为改革再出发积淀民意基础；博鳌亚洲论坛凝聚经济全球化共识，致力于深化改革开放、促进互利共赢的中国方案受到与会各方好评……迎着庆祝改革开放40周年的万众期待，一系列改革方案、改革举措公诸于世，显示出改革开放“四十而不惑”的中国态度，释放出“推动全面深化改革在新起点上实现新突破”的强烈信号。改革勇往直前，开放再进一步，过去几年来改革已经大有作为，新征程上改革还将大展作为。

山不低头，但人能比山高。改革开放是一场深刻革命，是人的能动性和变革精神的集大成体现。换个角度说，改革动力在于每个人，改革成果属于每个人。方今之时，全面深化改革动奶酪、闯难关、蹚险滩、啃硬骨头，数量之多、力度之大、范围之广、触及之深前所未有，掀起势不可挡的改革洪流。对于每个人而言，支持改革、参与改革、投身改革，努力做矢志前行的“逐梦人”，坚定勇毅的“信仰者”，担当有为的“拓荒牛”，只争朝夕的“实干家”，改革就能汇集最大共识、汇聚最大动力、汇合最大能量。

改革开放天地宽，砥砺奋进正当时。改革开放走过40年征程，不惑于改革目标和路径，不惑于改革问题和阻力，亦不惑于一切成就和毁誉。我们未曾辜负改革开放以来的40年，也决不会躺在功劳簿上辜负前所未有的新时代。“中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现”，我们每个人都将是历史的见证者。