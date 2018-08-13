新华社北京8月12日电 题：邪说蛊惑 戕害社会——揭开“全能神”邪教真面目

新华社记者

借壳宗教自创一套理论，宣扬歪理邪说；要求信徒对教主绝对服从，省吃俭用缴纳“奉献”；众多信徒背弃家庭，离家出走；制作音视频作为洗脑工具，丑化党政机关和执法部门形象。“全能神”邪教致使众多原本幸福的家庭妻离子散，一些过去开朗乐观的信徒变得精神闭塞，其诡秘的活动方式也给社会安定带来巨大隐患。

经过缜密侦查，黑龙江警方于2017年6月在大庆市收网，破获一起在东北地区流窜的“全能神”邪教组织案，抓获“全能神”邪教人员在东北地区的头目和多名骨干，有力打击了“全能神”邪教组织的嚣张气焰，强力震慑了其违法犯罪。2018年7月31日起，这起“全能神”邪教人员组织、利用邪教组织破坏法律实施的案件在黑龙江省大庆市高新技术产业开发区人民法院一审公开开庭审理。

“全能神”邪教给信徒家庭带来了怎样难以治愈的创伤？邪教组织如何一步步给信徒洗脑？公安机关怎样帮助信徒逐步恢复正常生活？近日，记者深入采访公安机关办案民警和相关人员，了解案件有关情况。

毒害：有用就蛊惑离家“尽本分”，无用则弃之如草芥

“如果父母人不咋样，老拖累你信神，老拖累你尽本分，拦住你信神，你该怎么办？这时候就该弃绝了。”“全能神”邪教“讲道”录音中如此宣扬。“别的不说，就说让人妻离子散这一点，这教真是邪恶。”这是办案民警经常挂在嘴边的话。

“妈妈不在都不是家，有妈妈才是家。”面对记者，安徽的信徒家属宋某哭成了泪人。她原本有一个开朗善良的妈妈，2012年妈妈信“全能神”教后，开始到处宣扬世界末日，后来在2014年招远故意杀人案后出走。“我当时就要临产了，妈妈变得多狠心才会这样！”宋某说。

“妈妈走了这3年，我在努力学着忘记。”来自山东的走失信徒的儿子哽咽着告诉记者。“自从信了这教，吵嘴、打架、哭哭啼啼就成了常态。”同是出走信徒家属的班某说。为了找回妻子，他加了好几个寻找走失信徒的微信群、QQ群，有的群里有上千人。

在给信徒家属带来巨大痛苦的同时，“全能神”邪教给信徒们带来了什么？“全能神”在东北的某负责人，每月“组织”给她的工资才70元。患有严重胃下垂的她，每次吃完饭只能躺着。被解救后，办案民警自费带她去医院看病，一次花了1000多元，让她深受感动。另一个信徒原是医学院的研究生，毕业时已找好了工作，而她却被邪教蛊惑，从熟人眼前“消失”。被解救后，看到她吃个苹果都狼吞虎咽的样子，“可见平时吃得有多差，我也是做妈妈的，看着都心疼。”一位办案民警说。

“我恨死这邪教了，因为这，我连孩子都没有。”一位信徒告诉记者，“全能神”教宣扬生孩子就像生一群小魔鬼，吓得信徒不敢生育。

“全能神”邪教头目赵维山视信徒为工具，能为其“打工”就有价值，一旦没有使用价值就被无情抛弃。

2017年，因有信徒生了场大病花了一笔钱，赵维山十分生气，指令把在异地活动的50岁以上和有病的信徒都“打发回家”。

在公安机关查获的一大批图书、音视频等涉案物品中，大肆宣扬要建立属于神的国度和政权，还充斥着大量恶意丑化、诋毁党和政府的内容，以此培育广大信徒的仇恨心理。

“‘全能神’邪教在发展的过程当中，暴力色彩是非常浓厚的。”武汉大学国际邪教问题研究中心执行主任黄超说。2012年，“全能神”邪教散布所谓“世界末日”谣言，部分地区邪教人员还集体围攻公安机关、掀翻执法车辆、打伤执法民警。据不完全统计，各地公安机关依法处置“全能神”教几十人以上规模聚众滋事超过100起，暴力抗拒执法案件30余起。

这些年来，“全能神”邪教组织人员屡屡犯下故意杀人、故意伤害等暴力刑事犯罪。2014年5月28日，山东招远麦当劳快餐店内发生的“全能神”邪教人员故意杀人案，引发社会震惊。

起底：盗用宗教实现高度精神控制，以“神”的名义不择手段大肆敛财

这个众多信徒为之抛弃家庭的邪教创始人赵维山，是何许人也？

根据公安机关掌握的情况，赵维山，1951年生人，1985年非法建立“永源教会”，于1989年加入“呼喊派”，自封“能力主”接受信徒膜拜。1991年，“永源教会”被依法取缔，赵维山抛弃妻子逃至河南、山东等地继续进行邪教活动，后与比其小22岁的杨向斌结识并姘居，于1995年生下一子。自1993年夏天开始，赵维山开始宣称杨向斌为“全能神”，是“女基督”，赵维山自封“大祭司”。2000年，赵维山携杨向斌潜逃美国。

从赵维山亲属的叙述中，我们更能看到他是怎样的一个人。赵维山的前妻说：“我觉得他就是个普通人，和旁人没啥两样。”赵维山的姐姐更是直言，赵维山是有点小聪明，但没用在正地方。“坑害百姓是最大的犯罪，那些信徒受他蛊惑，分不清对错，乱信。”

“全能神”邪教在传播时，打着“基督再临”的名义，宣扬在世界末日时，只有相信“全能神”邪教，才能获得拯救的“船票”。

黄超表示，“全能神”邪教组织在冒用基督教过程中，篡改了《圣经》里面的核心教义，而所谓“女基督”不过是赵维山自己编造出来的一个偶像。

“我们基督教最高的行事为人的准则就是爱国爱教爱人如己，而‘全能神’教宣扬抛妻弃子，非常邪恶。”黑龙江神学院院长吕德志表示，“全能神”邪教不过是打着基督教的旗号，进行违法犯罪活动。

据警方介绍，“全能神”教拉拢的多数对象有以下几个特点：文化程度不高，家庭多有变故，女性占大多数，原来就有一定的宗教信仰基础等。“‘全能神’教对人的蛊惑是层层递进的。最初宣讲的也是基督，后来逐渐偷换概念，把人的视线转移到‘全能神’。”黑龙江公安机关一位办案负责人说，“最初进入门槛也是较低的，有钱没钱无所谓，参加聚会也没有强制要求。但是一旦信奉了，就会被要求为神做工尽本分、讲奉献，并且发毒咒、离家出走等。赵维山说对神不能有半点质疑和背叛，否则就是对神不敬，死后灵魂还要受到惩罚，这种恐惧是难以想象的。由此，‘全能神’教实现对人的高度精神控制，让人无法自拔。”

“如有违背誓言，愿神的惩罚诅咒立即临到，活着生不如死，死时死无全尸，死后焚烧万年。”如此让人毛骨悚然的话，是一位女信徒所发的毒誓。

办案民警介绍，除此之外，“全能神”邪教还有其他控制信徒精神的方法，可谓无所不用其极：不让用手机、看电视，甚至读小说都不行，要读，也只能读所谓神的书；给信徒看一些自制的影视片洗脑，内容多为信徒假扮的警察刑讯逼供，以及地震、海啸等灾难的内容。

“有一次我晚上起来，发现妻子在衣帽间里痛哭，进去才发现是在看‘全能神’教的视频，里面都是消极的内容。”一位信徒的家属回忆。

借邪教敛财也是“全能神”教的一个显著特征。据曾经负责转钱的信徒张某介绍，“信徒还要对‘全能神’讲奉献，说白了，就是要心甘情愿地向组织交钱，奉献得越多，就被认为是离神越近。” 当需要钱的时候，相关负责人就会以交流教义的名义，把信徒聚在一起，劝说其上缴“奉献”。“这些钱只有少部分用于日常开支，绝大多数都要汇到境外，这是神的祭物，是绝对不能动的。”张某说。曾有信徒侵吞了组织的80余万钱款，为了追回钱，邪教组织还指使信徒假扮警察上门恐吓敲诈。

记者了解到，张某等信徒们的日常吃穿都是非常艰苦的，经常捡菜市场的烂菜叶做着吃，还有一些岁数大的女信徒在出门时宁愿步行、骑自行车，也舍不得花费坐公交车的1块钱。

就在信徒们谨言慎行地顺从“神”，为“神”奉献、过着清苦的日子时，远在美国的赵维山等人，却享受着极度奢华的生活。通过互联网等多种渠道，他在美国的多处豪华别墅中操盘，指挥转移巨额“奉献款”到美国。查缴的“全能神”邪教内部文件显示，从2016年11月至2017年3月，东北地区的“全能神”邪教组织就向境外转移资金1.4亿元人民币。

重生：现在我要好好陪家人，补偿曾经给他们带来的痛苦

“全能神”教活动具有隐蔽性，给案件侦破带了很大难度。

“成员之间互用化名，都不知道对方的真实姓名；成员都没有电话，通讯是递送纸条……”办案民警介绍。

打击是手段，不是目的。最终是要让这些被邪教洗脑人员回归社会，回归正常的家庭生活。

“我们觉得侦破此案就已经很难了，现在回顾起来，对其成员的思想转化工作更是难点。”办案单位负责人感慨。

信徒的家属告诉记者，靠亲情转化很难，因为受所谓的教义长期洗脑，那些信徒都把反对信仰“全能神”邪教的家人视作魔鬼。

为了实现思想转化，公安机关专门抽调骨干，与待转化的“全能神”教信徒同吃同住，用民警的话说，就是“哭笑在一起”。有朋友给民警带水果，民警分给信徒吃，后来就自费买；有信徒患有肿瘤，民警就带她去医院看病住院，及时医治。

“先是不开口，背对着我们不说话，直到后来开始和我们辩论，再到后来就有一些明白事理的逐渐醒悟了，还帮助我们转化其他人。”办案民警说。

“开始主观意愿上也是不愿意相信，但后来发现没有什么刑讯逼供，再看看其他的受害者都有相似的经历，就慢慢走出来了。”一位被解救时还未成年的信徒说，如今的她，笑得是那么开朗。

“我觉得‘全能神’教让我们对家人没有感情，没有人性。现在我要好好陪家人，补偿曾经给他们带来的痛苦。”一位“全能神”教骨干如今幡然醒悟。

黄超表示，从防范“全能神”教传播的角度，首先应该提高公民的科学文化水平，因为“全能神”教的“传教”对象大多数是知识水平不高的中老年女性，也应警惕其通过家里的老年人信教后，借亲情关系，向年轻人传播。

公安机关办案单位负责人说，要铲除“全能神”教生长的土壤，要靠全社会的合力，同时要让更多的群众知道“全能神”邪教的危害，自觉抵制邪教侵蚀。