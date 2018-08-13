人民网评：改革开放让中国巨轮驶入新天地

“宣言”文章又出力作，《改革开放天地宽》——将中国在“历史的一瞬”发生的“史诗般的进步”描摹得激情四溢：“40年飞跃万重山。改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界发现新的中国，即便是最固执的‘西方中心论’者也不得不承认，中国和世界已经前所未有地融为有机整体，世界越来越离不开中国。中国号巨轮坚定航向，闯险滩、战激流，彻底摆脱狭小水域的困境，开足马力、劈波斩浪，胜利驶入崭新而宽广的天地。”

确实，“改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！”

改革开放四十年，中国发生了数千年未有之大变局，举世瞩目，举世公认。这种“变”，不但是令世人瞠目的经济腾飞奇迹，是思想观念、体制机制的吐故纳新之变，更是中国从“站起来”到“富起来”、走向“强起来”的脱胎换骨之变。

这种“变”，对中国而言，无远弗届，事无巨细。每一个地区、每一个家庭、每一个人，都惊叹于这“弹指一挥间”，竟能容纳如此众多的“变”。

拥有上下五千年的漫长历史，拥有前仆后继众多改革者的中国，积累了无比丰富的历史文化与物质财富。而对一个曾把祖宗之法看得重逾泰山的民族来说，四十年的改革，确实是奇迹中的奇迹。和王安石变法之类士大夫的“书斋革新”不同，当代中国改革拥有极其广泛的社会共识，既有自下而上由草根阶层发起的“小岗破冰”，也有顶层设计智慧推动的“深圳兴涛”、“浦江逐浪”——由执政党领导，在没有大规模社会动荡的情形下，中国改革加速度地走向深入，结出硕果，同时改革具有普惠性特征，最广大的国民创造并分享着改革成果，这在世界改革史上堪称前所未有。

“锦绣山河收拾好，万民尽做主人翁”。比如，被禁锢于黄土地达数千年之久的中国农民，曾被认为是最保守的人群，但正是他们，成为中国改革开放的“领军人物”。他们在追求更美好生活的渴望下，甘冒风险，一次一次渐次冲决着土地制度、城乡壁垒和工业农业的剪刀差……这一代中国农民，可以当之无愧地集体领取国际“经济学大奖”、“政治学大奖”、“文化大奖”。他们推动中国巨轮昂首步入跨越城与乡、农民与市民等传统鸿沟的新天地。

“强大的中国回来了”，西方学者惊叹。在短短四十年中，中国成功实现7亿人口脱贫，人民整体生活水平大幅提高，科研创新能力显著增强。在人类历史长河中，中国曾经是世界最大经济体，也曾经长期在科技和文明方面领先西方，在数百年的沉寂之后，经过四十年坚持不懈的改革开放，中国从一个负重踟蹰的农业国加速奔向信息时代，全球化中鱼跃龙门，互联网上云中漫步，古老华夏凤凰涅槃，再度成为世界最大经济体，也再度昂首步入创新和发明云集的新天地。

“海不辞水，故能成其大”，社会主义中国在不断调整和完善中实现历史性进步。当中国站在历史的十字路口，中国共产党人坚定改革开放共识，开启了改革开放的辉煌大幕，让国人蛰伏已久的生产力火山般迸发，以不可思议的发展速度将中国现代化建设推向一个新阶段，成为世界第二大经济体。风云变幻、挑战迭出，新的时代，中国正在进一步凝聚深化改革开放的思想共识，以更大的政治勇气、担当和智慧推进改革开放，中国巨轮昂首步入发展更扎实、更强劲、更有责任担当的新天地。

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招”。关键一招，需要敢为人先、锐意进取的精神状态，需要满足百姓追求美好生活的愿望，更多惠及广大人民群众，需要充分激发释放基层群众、企业家、知识分子和干部队伍的创新活力，我们才会有继续催生奇迹的“四十年”。中国有今天的发展，靠的就是改革开放。有了“将改革进行到底”的坚定不移，才能推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实。

中国，正以“改革开放再出发”的决心和勇气，始终相信、始终坚持、始终不断释放这“关键一招”，做深做透改革开放这篇大文章。

中国改革开放大潮浩浩荡荡，势不可挡。面对层出不穷的“发展中的问题和挑战”，改革开放的程度和力度，将决定中国发展的质量和速度。只要我们拥有改革开放的“关键一招”，中国这艘巨轮，便无惧险滩和暗礁，必将驶入又一个光辉灿烂的“新天地”。

(责编：董晓伟、王倩)