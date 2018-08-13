实体经济 越来越结实（经济形势年中看）

本报北京8月12日电 （记者刘志强）今年二季度，华为在全球售出5400万部手机，较去年同期增长约41%。支撑华为持续创造佳绩的，是企业对技术创新的追求。

今年1—5月，吉利汽车累计销量达63.82万辆，同比增长44%。强势增长的背后，1.5万多名研发人员功不可没。

华为和吉利的出彩表现，折射出国内产业转型升级的新进展。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，企业利润同比增长17.2%，工业质量效益稳步提高，为实体经济发展添加了颇有分量的砝码。

——新动能明显增强，让实体经济获得强劲动力。

从新产业看，上半年我国高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.6%和9.2%，快于规模以上工业4.9个和2.5个百分点；从新产品看，新能源汽车、工业机器人和集成电路等受到市场青睐，产量分别增长88.1%、23.9%和15%；从新业态看，实物商品网上零售额增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重达17.4%，平台经济、数字经济等加快发展。

——供给侧改革深入推进，让实体经济释放巨大潜力。

年初以来，在去产能等政策推动下，钢价平稳回升，钢铁企业经营继续好转。去年，我国工业产能利用率回升至77%，达到此前5年最佳水平，今年上半年又同比回升了0.3个百分点，供需关系更趋平衡。在供给侧结构性改革推促下，我国全要素生产率保持了2015年以来的回升态势，增速已近2%。

——运行环境日趋优化，让实体经济迸发充沛活力。

1—6月，我国日均新登记市场主体达1.81万户。随着“放管服”改革向纵深挺进，创业创新焕发蓬勃生机。为给实体企业减负松绑，我国上半年出台了降低制造业增值税税率、降低部分政府性基金征收标准、降低物流成本等一系列政策，使更多企业轻装上阵。规模以上工业企业上半年每百元主营业务收入中的成本和费用为92.57元，同比下降0.4元。

在为实体经济叫好的同时，也应看到，目前行业不同区域间的经济运行仍存在分化；资源性行业回暖给下游行业传导了一定压力；新动能对经济的拉动作用仍有不小的提升空间；外部环境的明显变化也带来一些新问题新挑战。推动实体经济强筋壮骨、行稳致远，就要认真贯彻落实7月31日中共中央政治局会议提出的“增强创新力、发展新动能”。

一方面，要坚决摆脱发展惯性、告别路径依赖。中国煤炭工业协会会长王显政呼吁，坚决淘汰落后产能是煤炭工业实现高质量发展的必然选择。

另一方面，要坚定加快转型脚步、谋求创新活力。近年来，依靠一系列人无我有的前沿技术，广州一道注塑公司在瓶坯注塑这一细分领域达到全球领先水平，董事长徐志江认为：“要想不断实现超越，只有依靠突破性的技术创新。”在信息化、经济全球化等浪潮推动下，只有抓住机遇、乘势而起，才能迎头赶上、脱颖而出。

“上半年的稳定增长证明，我国经济韧性在增强，为实体经济健康发展夯实了基础。我们有底气也有条件应对困难和挑战。”国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成说。

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