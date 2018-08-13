醒脑！听习近平讲长江经济带这几个“故事”

来源：新华网

新华网 程瑶 黄玥

【学习进行时】长江“九曲回肠”石首段临江化工企业转型升级，湖北宜昌整治“化工围江”……在擘画长江经济带发展蓝图时，习近平提到了几件具体的事情。为什么提及这些事儿？有何寓意？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，与您一起领悟总书记对这些事儿的思考。

长江经济带覆盖11个省市，人口和生产总值均占全国40%以上，推动长江经济带发展，在习近平心中占有举足轻重的地位。2016至2018两年间，他曾两次主持召开推动长江经济带发展座谈会。

“实施长江经济带发展战略要加大力度。”4月26日，习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会时强调。在这次会上，习近平用5个现实事例，对正确把握推动长江经济带发展的几个关系作了生动阐释。

整体推进与重点突破的关系：嘉陵江的故事

“正确把握整体推进和重点突破的关系，全面做好长江生态环境保护修复工作。”提到把握这一关系时，习近平讲述了关于嘉陵江的故事。

嘉陵江是长江上游重要支流，是四川、重庆的10余座城市的重要饮用水源，是有重大战略意义的生态屏障。

习近平说，他看到一份材料反映，经过30余年开发，嘉陵江上游布局了大量采矿冶炼企业，形成了200余座尾矿库，给沿江生态带来巨大威胁。

位于嘉陵江上中游分界点的一些城市反映，尽管他们坚持生态优先、加紧防治，但仍饱受防不胜防的输入型污染之痛，城区及沿江城镇几十万人口饮用水安全频频受到威胁。

习近平借“嘉临江上游矿库污染”故事，讲明目前长江生态环境保护修复工作“谋一域”居多，“被动地”重点突破多；“谋全局”不足，“主动地”整体推进少。

“化工污染整治和水环境治理、固体废物治理是有关联性的，抓的过程中有没有协同推进？抓湿地等重大生态修复工程时有没有先从生态系统整体性特别是从江湖关系的角度出发，从源头上查找原因，系统设计方案后再实施治理措施？”习近平连续提出的问题切中要害。

治好“长江病”，要科学运用中医整体观，追根溯源、诊断病因、找准病根、分类施策、系统治疗。要正确把握整体推进和重点突破的关系，立足全局，谋定而后动。

保护与发展的关系：“史上最大环保罚单”的故事

2016年6月，湖北开出了高达2700多万元的“史上最大环保罚单”。

收到罚单的是长江“九曲回肠”石首段的一家临江化工企业。这是当地一家纳税大户，产业规模居世界前三，但也是一家排污大户，严重污染问题多年难以解决，周围群众苦不堪言。

习近平指出，这张“环保罚单”实现了“一举两得”的效果：“倒逼企业关闭污染严重、难以改造的生产线，投入约1亿元引进行业最先进的治污装置，不仅解决了多年的污染问题，而且推动企业实现了转型升级，一举两得。”

“一举两得”反映的正是习近平对把握生态环境保护和经济发展关系上的辩证思考：“生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系”，“要坚决摒弃以牺牲环境为代价换取一时经济发展的做法。”

推动长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子，关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。

对于这条新路子的实现路径，习近平给出了清晰指引：一是要深刻理解把握共抓大保护、不搞大开发和生态优先、绿色发展的内涵；二是要积极探索推广绿水青山转化为金山银山的路径；三是要深入实施乡村振兴战略，打好脱贫攻坚战，发挥农村生态资源丰富的优势，吸引资本、技术、人才等要素向乡村流动，把绿水青山变成金山银山，带动贫困人口增收。

总体谋划与久久为功的关系：天府新区的故事

“推动长江经济带发展涉及经济社会发展各领域，是一个系统工程，不可能毕其功于一役。”如何正确把握总体谋划和久久为功的关系，将一张蓝图干到底？习近平提到了成都天府新区。

“天府新区是‘一带一路’建设和长江经济带发展的重要节点，一定要规划好建设好，特别是要突出公园城市特点，把生态价值考虑进去”。2018年2月，习近平在成都天府新区考察时提出。

时隔两个多月，在武汉座谈会上，习近平再次提到考察调研天府新区的印象，并且肯定了它的努力：“天府新区生态环境很好，要取得这样的成效是需要总体谋划、久久为功的。”

“总体谋划，久久为功”，总书记这句称赞道出了推动长江经济带发展的两个关键点：顶层设计和分步推进。

“一年治污、两年筑景、三年成势”的时序要求……这是天府新区进行生态建设的顶层设计；截污、清淤、补水同向发力，景观提升、长效管理共同进行……在做好顶层设计后，天府新区分步推进，“一锤接着一锤敲”，最终取得了府河黄龙溪国控断面总体水质一年比一年好转的成效。

天府新区的建设正确把握了总体谋划和久久为功的关系，正符合习近平对于推动长江经济带发展的规划：“制定明确的时间表、路线图，稳扎稳打，分步推进。”

“破”与“立”的关系：整治“化工围江”的故事

化工企业扎堆的长江沿岸，创造财政收入的同时，造成长江流域污染也日益严重。

习近平十分了解地方政府的担忧：担心整治力度过大影响财政收入，进而影响民生投入。

对此，他提到湖北宜昌的做法：

2016年以来，宜昌一手抓淘汰落后产能和化解化工过剩产能，推进沿江134家化工企业“关、转、搬”，防范化工污染风险；另一手利用旧动能腾退出的新空间培育精细化工产能，引导化工产业向高端发展。一“破”一“立”之后的2017年，宜昌市单位生产总值能耗下降7.14%、水耗下降13.7%，主要河流水质总体良好，PM10、PM2.5浓度分别下降9.3%、6.5%，地区生产总值保持稳定增长。

宜昌的故事意在说明，旧的不去，新的不来。推动长江经济带高质量发展要以壮士断腕、刮骨疗伤的决心，积极稳妥腾退化解旧动能，破除无效供给，彻底摒弃以投资和要素投入为主导的老路，为新动能发展创造条件、留出空间，进而致力于培育发展先进产能，增加有效供给，加快形成新的产业集群，孕育更多吃得少、产蛋多、飞得远的好“鸟”，实现腾笼换鸟、凤凰涅槃。

只有正确把握破除旧动能和培育新动能的关系，才能推动长江经济带建设现代化经济体系。

自身发展与协同发展的关系：三峡船闸的故事

“一直以来严重制约长江航运的三峡船闸‘肠梗阻’问题，能不能从综合交通运输体系全局出发找出解决问题的有效办法？”

“沿江三大城市群在各自发展过程中能不能结合所在的区位条件、资源禀赋、经济基础，放在长江经济带高质量发展‘一盘棋’中研究提出差异化协同发展的新目标新举措？”

“各大中小城市在明确自我发展定位和方向时能不能立足整个城市群的发展定位和方向，找到自己错位发展的重点方向，解决好同质化发展的问题？”

习近平提出的这些问题，意在强调“正确把握自身发展和协同发展的关系，努力将长江经济带打造成为有机融合的高效经济体”。

长江经济带作为流域经济，涉及水、路、港、岸、产、城等多个方面，发展无序低效竞争、产业同构等问题仍然非常突出，一些地方在实际工作中出现圈地盘、抢资源、条块分割、无序竞争的情况，还存在抢占发展资源、缺乏协作精神、破坏产业链条的连接和延伸等问题。

习近平强调，推动好一个庞大集合体的发展，一定要处理好自身发展和协同发展的关系，首先要解决思想认识问题，然后再从体制机制和政策举措方面下功夫，做好区域协调发展“一盘棋”这篇大文章。

只有把自身发展放到协同发展的大局之中，实现错位发展、协调发展、有机融合，才能形成整体合力。

治国理政，习近平一贯重视理论联系实际，一贯重视“问题导向”，一贯主张辩证思维，他的这些“现身说法”，的确是提神醒脑。（网站首页图：新华网图片）

从推动到深入推动，习近平这样擘画长江经济带发展

习近平为诊治“长江病”把脉开方

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