习近平谈如何打赢脱贫攻坚战

不能安之若素

我们党员干部都要有这样一个意识：只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素；只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。

——2014年1月26日至28日，习近平在内蒙古调研考察时的讲话

既不降低标准，也不吊高胃口

既不急躁蛮干，也不消极拖延，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变。

——2018年6月11日，习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示强调

不搞层层加码

要坚持时间服从质量，科学确定脱贫时间，不搞层层加码。要真扶贫、扶真贫、真脱贫。

——2016年7月20日，习近平主持召开东西部扶贫协作座谈会时指出

不能搞数字游戏

脱贫和高标准的小康是两码事。我们不是一劳永逸，毕其功于一役。相对贫困、相对落后、相对差距将长期存在。要实事求是，求真务实，踏踏实实做这个事，不能搞数字游戏。考核要有正确导向，起到促进作用。

——2016年3月，习近平在全国两会期间指出

扶贫标准不能随意降低

脱贫计划不能脱离实际随意提前，扶贫标准不能随意降低，决不能搞数字脱贫、虚假脱贫。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

不大包大揽，不包办代替

要改进工作方式方法，改变简单给钱、给物、给牛羊的做法，多采用生产奖补、劳务补助、以工代赈等机制，不大包大揽，不包办代替，教育和引导广大群众用自己的辛勤劳动实现脱贫致富。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

不能只盯着羊、煤、土、气

内蒙古产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极。同时，也要注意有所为有所不为，不能搞大呼隆，一哄而起。

——2018年3月5日，习近平参加内蒙古代表团审议时强调

不要眉毛胡子一把抓

要思考我们这个地方穷在哪里？为什么穷？有哪些优势？哪些自力更生可以完成？哪些需要依靠上面帮助和支持才能完成？要搞好规划，扬长避短，不要眉毛胡子一把抓。

——2012年12月29日至30日，习近平在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话

不能搞花拳绣腿，不能搞繁文缛节，不能做表面文章

脱贫攻坚工作要实打实干，一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上，切实防止形式主义，不能搞花拳绣腿，不能搞繁文缛节，不能做表面文章。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上指出

不能蜻蜓点水

扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干，同群众一起干，不能蜻蜓点水，不能三天打鱼两天晒网，不能神龙见首不见尾。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上指出

不搞大水漫灌、走马观花、大而化之

扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。各地都要在扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准上想办法、出实招、见真效。要坚持因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，区别不同情况，做到对症下药、精准滴灌、靶向治疗，不搞大水漫灌、走马观花、大而化之。

——2015年6月18日，习近平在部分省区市党委主要负责同志座谈会上强调