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习近平谈如何打赢脱贫攻坚战

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　　坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。党的十八大以来，习近平总书记的扶贫足迹遍布全国，对坚决打赢脱贫攻坚战作出重要战略部署。党建网微平台整理了总书记关于脱贫攻坚的部分精彩论述，从说“不”的角度，深入体会总书记对脱贫攻坚工作的重要指示精神。

　　不能安之若素

　　我们党员干部都要有这样一个意识：只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素；只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。

　　——2014年1月26日至28日，习近平在内蒙古调研考察时的讲话

 

　　既不降低标准，也不吊高胃口

　　既不急躁蛮干，也不消极拖延，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变。

　　——2018年6月11日，习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示强调

 

　　不搞层层加码

　　要坚持时间服从质量，科学确定脱贫时间，不搞层层加码。要真扶贫、扶真贫、真脱贫。

　　——2016年7月20日，习近平主持召开东西部扶贫协作座谈会时指出

 

　　不能搞数字游戏

　　脱贫和高标准的小康是两码事。我们不是一劳永逸，毕其功于一役。相对贫困、相对落后、相对差距将长期存在。要实事求是，求真务实，踏踏实实做这个事，不能搞数字游戏。考核要有正确导向，起到促进作用。

　　——2016年3月，习近平在全国两会期间指出

 

　　扶贫标准不能随意降低

　　脱贫计划不能脱离实际随意提前，扶贫标准不能随意降低，决不能搞数字脱贫、虚假脱贫。

　　——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

 

　　不大包大揽，不包办代替

　　要改进工作方式方法，改变简单给钱、给物、给牛羊的做法，多采用生产奖补、劳务补助、以工代赈等机制，不大包大揽，不包办代替，教育和引导广大群众用自己的辛勤劳动实现脱贫致富。

　　——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

 

　　不能只盯着羊、煤、土、气

　　内蒙古产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极。同时，也要注意有所为有所不为，不能搞大呼隆，一哄而起。

　　——2018年3月5日，习近平参加内蒙古代表团审议时强调

 

　　不要眉毛胡子一把抓

　　要思考我们这个地方穷在哪里？为什么穷？有哪些优势？哪些自力更生可以完成？哪些需要依靠上面帮助和支持才能完成？要搞好规划，扬长避短，不要眉毛胡子一把抓。

　　——2012年12月29日至30日，习近平在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话

 

　　不能搞花拳绣腿，不能搞繁文缛节，不能做表面文章

　　脱贫攻坚工作要实打实干，一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上，切实防止形式主义，不能搞花拳绣腿，不能搞繁文缛节，不能做表面文章。

　　——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上指出

 

　　不能蜻蜓点水　

　　扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干，同群众一起干，不能蜻蜓点水，不能三天打鱼两天晒网，不能神龙见首不见尾。　　

　　——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上指出

 

　　不搞大水漫灌、走马观花、大而化之

　　扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。各地都要在扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准上想办法、出实招、见真效。要坚持因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，区别不同情况，做到对症下药、精准滴灌、靶向治疗，不搞大水漫灌、走马观花、大而化之。

　　——2015年6月18日，习近平在部分省区市党委主要负责同志座谈会上强调

 

监制/徐遥 责编/刘文韬 编辑/赵瑞熙 制作/王高林

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