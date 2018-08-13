【云游新疆】上天入地走沙漠 特种旅游成为新疆新坐标！

来源：亚心网

“去喀纳斯，一定要体验漂流，惊险却不危险，沿岸还有美丽的风景，玩的太开心了！”8月11日，来自湖南的游客张晓雅对喀纳斯漂流赞不绝口，漂流中看尽两岸美景，又能在激流中体验浪遏飞舟的快感。

一边欣赏美景，一边体会漂流的刺激，喀纳斯的漂流项目越来越受到疆内外游客的喜爱。图/通讯员杨璐

事实上，喀纳斯漂流是新疆特种旅游多种体验模式之一。特种旅游是近年来新兴的旅游形式，以探寻、探险为主，与常规旅游相比，更侧重于自主性、个性化、目的性，而“辽阔疆域，无限风光”的新疆恰恰适合这种“不走寻常路”的旅游。

特种旅游水陆空齐发展

在国内旅游界有一句话：如果您没有去过新疆，新疆是您一生中必须要去一次的地方；如果您去过新疆，那新疆是您一生中怎么走也走不完的地方。

新疆，被称为特种旅游的天堂，除了有火爆的自驾游外，还拥有房车游、登山、漂流、骑行、探险、低空旅游等多种特种旅游项目，让各地的游客们真真正正体验到了新疆水陆空的壮阔与美丽。

“穿越塔克拉玛干沙漠”“纵横北疆”“环游天山”等具有代表性的新疆自驾游线路产品……从2010年起，新疆开始举办国际特种旅游节，新疆特种旅游资源陆续开发。

“特种旅游已经成为新疆旅游的独特标签，喀纳斯有漂流，哈密、巴音郭楞蒙古自治州、和田有沙漠徒步、穿越、越野，伊犁哈萨克自治州、阿勒泰地区景区有直升机低空飞行……在新疆，水陆空特种旅游项目都能够让游客们体验感受。”新疆旅游发展协会副秘书长张晓宇说。

新疆辽阔多样的地貌宛如明珠，那么，换个视角俯瞰明珠，带给游客的旅游体验自然也不同。

今年7月初，新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县、阿勒泰地区分别开通低空旅游航线。“坐飞机在低空摆渡飞行，免了舟车劳顿，还能鸟瞰沿途的美景，我在国内其他城市还没体验过。”来自北京的游客李倩说。

通用航空、直升机、动力三角翼、滑翔伞、热气球……新疆特种旅游正在用新业态把游客从地面带到天空俯瞰新疆之美。

游客乘坐热气球飘到喀拉峻草原上空，可以赏尽美景。图/新疆头条记者豆兴军

“可以坐热气球在空中看喀拉峻草原，这是我来新疆旅游前完全没想到的。”来自山东青岛的游客于强说，远处是皑皑雪山，眼前深深浅浅的草原上点缀着色彩斑斓的野花连绵不绝，就像身处立体的山水画里，整个人一下放松了，心情格外舒畅。

新疆特种旅游走上高端路线

区域联合、合作发展、打造新疆特种旅游的“名牌产品”，也正成为新疆很多地州县市的目标。

今年6月底，在北京召开的首届全球探险旅游论坛上，新疆巴音郭楞蒙古自治州、和田地区、喀什地区入选2018年中国十佳探险旅游目的地。

今年8月6日－8月14日，第九届新疆国际特种旅游节暨“喀喇昆仑天路之城”叶城 · 新藏线房车自驾、骑行活动启动。“房车是家和车的结合体，一路从新疆开往西藏，我想这种全新的体验才是旅游的最高境界。”参与此次活动的游客李先生说。

进入夏季以来，塔克拉玛干沙漠旅游迅速升温。图/通讯员确 · 胡热 张慧疆

在若羌县，有世界上面积最大的阿尔金山国家级自然保护区，历史悠久的楼兰古城、神秘的罗布泊，打造成国内高端探险旅游品牌，是当地旅游业的规划方向。

处在塔克拉玛干沙漠边缘的麦盖提县，则将沙漠探险特种旅游作为旅游发展的特色。

拥有风光秀美的赛里木湖的博州，也在利用自身的草原、戈壁、沙漠、森林、湖泊、雪山等丰富的旅游资源发展特种旅游。

“对于探险爱好者来说，新疆就是我们的梦想之地，前不久我才和队友们穿越了罗布泊，我们一起在沙漠里露营，这段经历让人难忘。”北京游客张勇说。

罗布泊北岸的龙城雅丹地貌，是疆内外游客游玩罗布泊必“打卡”的景点之一。图/通讯员张富平

“上天、入地、走沙漠。”新疆旅游研究院副院长石峰接受记者采访时曾表示，特种旅游是新疆旅游的优势所在，要紧紧抓住特种旅游发展不放松，把新疆打造成世界级的旅游目的地。

石峰所说的“上天”是发展低空旅游；“入地”是利用新疆的公路交通网充分发挥特种旅游资源的优势；“走沙漠”更是新疆特种旅游产业发展的独特优势。“新疆发展特种旅游的机遇在于资源的唯一性，高山、沙漠、丛林山涧，新疆的自然资源是独一无二的，发展特种旅游具有巨大优势。”石峰说。

文|新疆经济报新媒体中心记者费璇