生命不息战斗不止的英雄——吉国桢（烈士英雄谱）

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原标题：生命不息战斗不止的英雄——吉国桢





↑这是吉国桢像（资料照片）。吉国桢，1899年生于陕西省华县（今渭南市华州区）。1924年，吉国桢前往北京求学。1926年夏，吉国桢被派往莫斯科中山大学学习，同年秋转为中国共产党党员。1931年，九一八事变爆发后，吉国桢在河南领导成立抗日组织，展开抗日救亡运动。1932年7月下旬，因叛徒告密，吉国桢在郑州被捕，后被押往开封。8月22日凌晨，吉国桢英勇就义，时年33岁。新华社发

新华社西安8月13日电（记者李浩）“爷爷为了国家和民族的光明前途而牺牲，是我们所有人的榜样。家人在做任何事时，都会以爷爷的精神来严格要求自己，我们在教育自己子女时也都常常讲起爷爷的故事。”烈士吉国桢的侄孙吉胜任每每念起他，崇敬之情便油然而生。

吉国桢，1899年生于陕西省华县（今渭南市华州区）。1920年春考入咸林中学，在进步教师魏野畴等人影响下，开始接受新思想，与同学发起组织了学生自治会，开展读书、讲演、演新剧等活动，并参加了进步团体——青年励志社。

1924年，吉国桢前往北京求学，加入了旅京陕西青年的进步组织共进社。他在复习报考大学的同时，积极参加共进社所领导的革命活动。同年夏，吉国桢考入上海大学社会学系，并加入中国社会主义青年团。

1925年，五卅惨案发生后，吉国桢参加游行示威，散发传单，并深入工厂，向工人们揭露帝国主义压榨工人、镇压中国革命的罪行。同年夏，吉国桢等人发起成立上海大学陕西同学会，创办了《新群》半月刊，宣传马列主义，揭露帝国主义及封建军阀孙传芳的罪行。

1926年夏，吉国桢被派往莫斯科中山大学学习，同年秋转为中国共产党党员。

1929年回国后，吉国桢担任中共陕北特委书记。他主持开办党、团员训练班，秘密开展学运、农运和兵运，使陕北的党、团组织和革命运动有了很大发展。至1930年夏，陕北党团组织遍及十余县，党团员达二千余人。

1930年7月起，吉国桢先后任陕西省委常委兼西安市委书记，并参加省委组织委员会、军事委员会和职工运动委员会的领导工作。同年10月，省委机关被国民党特务发现，吉国桢和二十多名省、市委领导同志、基层党团干部被敌人逮捕。吉国桢在狱中受尽酷刑，始终坚贞不屈，严守党的机密。11月底，吉国桢越狱。出狱后，省委决定由吉国桢负责组织临时常委，主持省委工作。

1931年5月，吉国桢任中共河南省委书记。在严酷的白色恐怖下，他不避艰险，整顿各地党团组织，领导党团组织深入基层，发动农村游击战争，在敌军部队中策动兵变，组织城市工人罢工，有力地回击了国民党反动派的屠杀政策。吉国桢还很重视兵运工作，担任河南省委书记伊始，就根据了解到的情况，向党中央建议开展对国民党二十六路军的兵运工作，并派遣一位在二十六路军中有广泛关系的干部到该军进行策动工作，为促成宁都起义做出了贡献。吉国桢还指导省委宣传和组织部门先后出版了《中州时事》《中州新闻》《群众周刊》《党的建设》等刊物，揭露军阀罪行，宣传红军作战的胜利及各地群众斗争的情况，加强了对党员和群众的教育。

1931年，九一八事变爆发后，吉国桢在河南领导成立抗日组织，展开抗日救亡运动。是年冬，吉国桢积劳成疾，一度半身瘫痪，卧床不起。经过治疗，病情稍愈，他又投入紧张的斗争。

经过吉国桢和战友们的努力，遭受严重破坏的河南党组织迅速得到恢复和发展，党员由几百人发展到2300多人，遍布全省90多个市、县，成立了开封、郑州两个市委，豫南和豫北两个特委，许昌、洛阳等5个中心县委，临颍、舞阳等3个县委，孝义、淮阳和军事学校等20多个特别支部。

1932年7月下旬，因叛徒告密，吉国桢在郑州被捕，后被押往开封。在狱中，敌人妄图从他口中得到党组织的秘密，对他威逼利诱，严刑拷打。原本就有伤病在身的吉国桢被打得遍体鳞伤，但他始终坚贞不屈，敌人未能得到任何口供。8月22日凌晨，吉国桢与13位同志一起，高呼着“中国共产党万岁！”“中国革命万岁！”的口号，高唱着《国际歌》，大义凛然地走向刑场，英勇就义，时年33岁。

英雄已逝，但他的精神巍然常存。在吉国桢的家乡，人们依然传颂着他的英雄事迹。