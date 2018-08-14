习近平以实干精神筑牢改革之基

新闻频道 来源：央视网 2018年08月14日 00:14A-A+

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央视网消息：近日，各地上半年经济数据相继出炉，全国31个省区市当中，半年GDP超过万亿的达到16个，比去年同期增加两个，勾勒出中国经济高质量发展的新图景。

这只是中国40年改革开放事业的一个缩影。这40年间，我国取得了一系列发展成就——7亿多贫困人口成功脱贫，13亿多人齐奔小康。这些成绩的取得正是依靠全国人民不断探索实践、真抓实干。如今，中国特色社会主义进入了新时代，我们更要大力弘扬实事求是、求真务实精神，按照习近平总书记的指示，“理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家”，扎扎实实一步一个脚印将改革进行到底。

理解改革要“实” 改革开放是大势所趋、人心所向 事实证明，改革开放是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是大势所趋、人心所向，停顿和倒退没有出路。 ——2013年7月23日，习近平在武汉主持召开部分省市负责人座谈会上的讲话 社会基本矛盾总是不断发展的，改革也需要相应地不断进行下去 我们提出进行全面深化改革，就是要适应我国社会基本矛盾运动的变化来推进社会发展。社会基本矛盾总是不断发展的，所以调整生产关系、完善上层建筑需要相应地不断进行下去。改革开放只有进行时、没有完成时，这是历史唯物主义态度。 ——2013年12月3日，习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时的讲话 改革有阵痛、不改革就是长痛 要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理。对各种矛盾要做到心中有数，增强改革定力，抓住改革时间窗口，只要看准了的改革，就要一抓到底，务求必胜。 ——2016年5月20日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议时的讲话 要坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路 经过长期努力特别是改革开放40年来不懈奋斗，中国特色社会主义进入了新时代。党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，进一步指明了党和国家事业前进方向。我们要胜利实现既定战略目标，就要坚定不移坚持中国特色社会主义道路，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路。 ——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

谋划改革要“实” 远近兼顾、深谋远虑 为了从根本上解决经济的长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些。任何一项事业，都需要远近兼顾、深谋远虑，杀鸡取卵、竭泽而渔式的发展是不会长久的。 ——2013年9月5日，习近平在二十国集团领导人峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言 调查研究是谋事之基、成事之道 调查研究是谋事之基、成事之道。没有调查，就没有发言权，更没有决策权。研究、思考、确定全面深化改革的思路和重大举措，刻舟求剑不行，闭门造车不行，异想天开更不行，必须进行全面深入的调查研究。 ——2013年7月23日，习近平在武汉主持召开部分省市负责人座谈会时的讲话 从群众关注的焦点、百姓生活的难点中寻找改革切入点 改革开放在认识和实践上的每一次突破和发展，无不来自人民群众的实践和智慧。要鼓励地方、基层、群众解放思想、积极探索，鼓励不同区域进行差别化试点，善于从群众关注的焦点、百姓生活的难点中寻找改革切入点，推动顶层设计和基层探索良性互动、有机结合。 ——2014年12月2日，习近平在中央全面深化改革领导小组第七次会议上的讲话 推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招 推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系，突破“中梗阻”，防止不作为，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。 ——2015年2月27日，习近平在中央全面深化改革领导小组第十次会议的讲话

落实改革要“实” 真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真 真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。我们要在全社会大力弘扬真抓实干、埋头苦干的良好风尚。各级领导干部要带头发扬劳模精神，出实策、鼓实劲、办实事，不图虚名，不务虚功，坚决反对干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”，以身作则带领群众把各项工作落到实处。 ——2013年4月28日，习近平在同全国劳动模范代表座谈时的讲话 党委书记作为第一责任人，既要挂帅、又要出征，亲力亲为抓改革 党委书记作为第一责任人，既要挂帅、又要出征，亲力亲为抓改革。对中央部署的重大改革举措，要结合本地实际实化细化，时时关心，时时跟踪，盯住不放，狠抓落实。要把改革督察工作摆上重要位置，加大督察工作力度。 ——2016年1月11日，习近平在中央全面深化改革领导小组第二十次会议的讲话 在整个改革过程中，都要高度重视运用法治思维和法治方式 凡属重大改革都要于法有据。在整个改革过程中，都要高度重视运用法治思维和法治方式，发挥法治的引领和推动作用，加强对相关立法工作的协调，确保在法治轨道上推进改革。 ——2014年2月28日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议并发表重要讲话 必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作 九层之台，起于累土。要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。 ——2018年新年前夕，习近平在二〇一八年新年贺词中的讲话

（整理/戴萌萌）