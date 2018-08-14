人民网评：新时代的改革开放必将引领潮流

来源：人民网-观点频道

“站在高山向远方眺望，信念如铁，目光如炬，新时代的改革开放，必将为当代中国发展塑造新的格局、开辟新的境界。”

在一系列庆祝改革开放40周年的文章中，一篇署名为“宣言”的重磅文章《改革开放天地宽》尤其令人心潮澎湃。正如文章指出，经过40年的探索、奋斗、积累，改革开放的前进方向更加明确，价值取向更加鲜明，方法路径更加成熟，胸怀视野更加开阔。在新的起点上推进改革开放，必定坚定自信、睿智从容，必将澎湃向前、引领潮流。

历史是未来的钥匙。有学者表示，“21世纪始于中国的1978年。”40年来，改革开放已经成为中国道路不断向前开拓的内生动力，实现了经济体制转变，完善了社会制度，对接了世界进程，让发展活力充分迸发，让社会财富竞相涌流，使中国特色社会主义道路成为了国家发展之路、民族振兴之路、人民幸福之路。事实证明，“改革开放”四个字，既连接了过去，也通向未来；既指引了方向，也决定命运。

改革开放永远在路上，只有进行时没有完成时。今天，中国特色社会主义制度更加成熟、更加定型，中国经济发展保持总体平稳、稳中向好态势，中国开放的大门不会关闭只会越开越大……曾经“要不要改”的疑惑已经消失，但“怎么改”“改什么”的问题正在成为新时代的考验。如何推动中国经济实现高质量发展？怎么啃下深度贫困这块“硬骨头”？怎样建设人与自然和谐发展的美丽中国？在今日中国的改革开放清单上，思想障碍与利益藩篱交织，调整阵痛与发展烦恼叠加。如何解？怎么破？事关中国走向，关系时代风向。

曾经，“不改革只有死路一条”；如今，“实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境”。面对办事难、脸难看，我们全面推行“最多跑一次”；针对看病难、买药贵，我们开展医药价格改革；适应新常态、新形势，我们推进供给侧结构性改革……可见，尽管时代在变、形势在变，但坚持中国共产党的领导地位不会动摇，实事求是的思想路线没有改变，摸着石头过河的改革方法依然践行，勇于自我革命的精神没有抛弃，以人民为中心的价值立场不会偏离。一言以蔽之，发展是解决一切问题的总钥匙，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。唯有拿出敢闯敢试的血性，敢于向顽瘴痼疾开刀，敢于调整深层次利益格局，才能打开“中国改革开放的2.0时代”。

24年前，面对发展刚刚起步的中国，国外有学者惊呼“谁来养活中国？”如今，中国已经成为世界上减贫人口最多的国家，被誉为“人类历史上最伟大的历史事件之一”。昂首新时代，以逢山开路、遇水架桥的魄力，坚定全面深化改革的决心不动摇、持续扩大开放的勇气不减弱，我们就能引领时代潮流，创造更多奇迹。（网站首页图：新华网图片）