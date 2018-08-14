习近平心系防汛抢险救灾

2018年4月25日，习近平考察被誉为洞庭湖及长江流域水情“晴雨表”的城陵矶水文站。图片来源：新华社

7月以来，我国多地出现大到暴雨，长江、黄河以及多条河流水位超过警戒线，引发洪涝灾害。

汛情第一时间引起习近平总书记高度重视。灾难面前，“全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定”是习近平心中的头等大事。

7月中旬，习近平对防汛抢险救灾工作作出重要指示：“相关地区党委和政府要牢固树立以人民为中心的思想，全力组织开展抢险救灾工作，最大限度减少人员伤亡，妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。”

这个重要指示也正是今年各地区、部门和单位切实做好防汛抢险救灾工作的指导思想。

切实落实防汛抗洪责任制

责任重于泰山！

习近平曾对防汛抢险救灾工作提出六点具体要求，其中第一点便是要“切实落实防汛抗洪责任制”。

习近平强调：“各级党委和政府要敢于担当，加强领导，狠抓落实。各有关地区、部门和单位要树立全国一盘棋思想，强化责任，形成合力，统筹好上下游、左右岸、干支流防汛，加强薄弱环节防范。”

今年5月起，黑龙江省部署“六个从严从紧从实”，做好松花江流域防汛工作；天津市落实市、区、乡镇三级组织体系，层层筑牢防汛责任“堤坝”；安徽省不仅压实重要堤段、水库、蓄洪区的防汛责任人，还结合新施行的“河长制”，在每一处防洪工程设立“防汛责任标示牌”，对责任人、责任单位及联系方式进行公示……

千里之堤，溃于蚁穴。洪涝灾害危害巨大，防汛抢险救灾必须筑牢铜墙铁壁。

对于没有落实防汛工作的责任人，习近平也明确作出警示：“对工作失职造成重大人员伤亡和财产损失的要依法追责。”



2018年7月3日，黄河小浪底水库在泄洪。图片来源：新华社

科学精准预测预报 突出防御重点

7月上旬起，我国迎来持续性降雨，长江、黄河分别发生两次洪水险情。7月11日8时，长江委水文局发布洪水橙色预警；14时，长江防总迅速启动Ⅲ级应急响应；18时，国家防总启动防汛Ⅲ级应急响应；19时，黄河防总启动Ⅲ级应急响应……

针对防洪工作，习近平曾多次要求各地密切关注异常天气，做好预判预警：“要密切监视天气变化，加强雨情水情监测预报预警，加强汛情、灾情分析研判，强化应急值守和会商分析，提前发布预警信息，及时启动应急响应，把握防汛抗洪主动权”，“要加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生。”

打好主动仗，下好先手棋。在防汛抢险救灾工作中，“科学精准预测预报”无疑是第一道防线。

此外，习近平还要求“突出防御重点”：“要确保大江大河重要堤防、大中型水库、重要基础设施的防洪安全，努力减轻中小河流、山洪灾害、城市内涝和台风灾害损失”，“针对江河圩堤洪水浸泡时间长、险情增加的情况，落实防汛巡查制度，加大查险排险力度。”

江西省通过建立安全管理员巡查报汛制度，为省内1508座小（Ⅰ）型水库和9018座小（Ⅱ）型水库加固了一层保险。

此外，江西省还制定了山洪防洪预案和小型水库防洪明白卡，建立起“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。

福建省的预警体系则包括向社会赠发防灾指南和读本、向全省15000多个村庄发放预警铜锣，并为929个乡镇配备卫星电话等措施。

2016年9月15日登陆厦门的&ldldquo;莫兰蒂”台风是当时全球最强的台风之一，在这套预警体系下，厦门市有效降低了伤亡损失。

福建省如今又配备了105套卫星云图接收系统覆盖全省各市县，4个多普勒气象雷达可提前推断可能的降雨量，包括1200个遥测站点、99座中继站和119个地县分中心的雨情监测系统，可在发现异常降雨时自动发出警报，以及可以收集台风路径预测消息并即时生成综合预报路径图的台风路径系统……

在习近平总书记的要求部署下，各地积极建立健全洪灾预警机制和防御体系。

全力保障人员安全 强化军民联防联动机制

面对灾难，习近平最关切的就是人民群众的生命财产安全。

“各级党委和政府要坚持守土有责、履职尽责，做好防汛抗洪抢险各项工作，切实保护人民群众生命财产安全。”

在抗击洪水一线，哪里有险情，哪里就有鲜红的党旗；哪里灾情最严重，哪里就有人民解放军绿色的身影。



2018年6月8日凌晨3时10分起，万安县消防大队官兵连续3天奋战在抗洪救灾一线，因为不间断往返转移营救被困群众，极度疲劳的他们席地而睡，留下“最美睡姿”。

今年夏天，青海省海东市官亭镇连降大雨，当地所有镇村干部、第一书记赶赴各村蹲点，24小时坚守在防汛抗灾一线；贵州省遵义市青杠塘镇突发特大暴雨，一对母子被困山中，该镇武装部长、副镇长罗继川说了一句“我是党员、我是干部、我先上”，冒着泥石流的风险将他们救下；江西省万安县洪灾告急，当地消防大队官兵连续3天奋战在抗洪救灾一线，极度疲劳下席地而睡，留下“最美睡姿”；四川抢险一线，官兵们不惧迅猛洪水，挨家挨户进行搜救，确保每一位人民群众的生命安全……

滔滔洪水，见证党员本色；灾难面前，彰显鱼水情深。他们奋战在抗洪一线，却只比普通人多穿一件橙色救生服，他们始终冲在抢险救灾队伍最前面，只因身上那身绿色的军装。



2018年6月2日，无人机在湖北省秭归县茅坪镇拍摄的三峡大坝船闸及凤凰山水域。图片来源：新华社

抓紧谋划灾后水利建设

2016年汛期，习近平总书记在宁夏考察期间专门就做好防汛抗洪抢险救灾工作发表重要讲话，强调“要认真总结近年来防汛抗洪抢险救灾中暴露出的突出薄弱环节，加快城市地下管廊和小型水利工程建设，提升防汛抗洪和减灾救灾能力。要尽快恢复水毁工程，做好恢复生产和恢复重建的规划安排和工作准备。”

“抓紧谋划灾后水利建设”是防汛抢险救灾工作不可缺少的一环，习近平对此高度重视。

2016年12月，国务院常务会议审议通过了《灾后水利薄弱环节和城市排水防涝补短板行动方案》。2017年5月，水利部、国家发展改革委、财政部又联合印发了《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》，作为统筹安排和有序推进灾后水利薄弱环节建设的基本依据。

今年汛期，长江流域沿线多个水库科学调度、适时拦蓄洪水，保障了三峡以下长江干流不超警戒水位，有效缓解了防汛抗洪压力；黄河流域多个水库水沙联调，既拦洪削峰，又排沙减淤，保障了下游滩区群众安全……

安全无小事。

面对滔滔洪水，全国人民在以习近平同志为核心的党中央带领下，打赢了一场又一场抢险救灾保卫战，谱写了一曲又一曲人间大爱的动人篇章，齐心协力构筑了一道坚不可摧的“生命堤坝”。（文/钱景童）