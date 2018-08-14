人民网评：摆脱狭小水域，驶向宽广天地

来源：人民网-观点频道

是什么让中国号巨轮坚定航向，闯险滩、战激流，彻底摆脱狭小水域的困境？是什么让复兴号航船开足马力、劈波斩浪，胜利驶入崭新而宽广的天地？

改革开放！这是宣言《改革开放天地宽》给出的答案。正是靠着改革开放，不断打破束缚思想的桎梏、扫除阻碍发展的藩篱，“人民生活跃进新天地”“强国复兴打开新天地”“社会主义展现新天地”，宣言将“新”字融入“宽”的内涵，带领读者感受40年的浩荡浪潮，读懂“史诗般的进步”的历史逻辑和时代潮流，从而激发人们踏上新征程的勇毅、坚定奋进新时代的自信。

40年弹指一挥间，我们可以看到，只要改革开放不停步，人民生活就会更宽裕。从1978年到2017年，全国城镇人均可支配收入增加近105倍，农村居民人均纯收入增加100倍。百倍增长的成就，正源自打破“大锅饭”、告别“人民公社”的改革，更来自一路走来不断推进的收入分配改革。拉起数据的帷幕，扫过眼帘的是从凭票证购买商品到通过电商“买遍全球”，从单调的文化生活到多彩的文艺时光，从“自行车王国”到汽车拥有量世界第一……改革开放的成就，让每一个中国人生活发生了翻天覆地的变化。面向未来，正如一位50多岁的网友在谈到“美好生活”时说，改革开放前，能有辆自行车就很满足了；改革开放后，就想着能有辆摩托；而如今的心愿是，“住得宽宽敞敞，养老和孩子教育不发愁”，我们党兑现“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”的庄严承诺，同样需要改革不停顿、开放不止步。

40年飞跃万重山，证明改革开放越深入，社会主义道路就会越宽阔。如果说，中国改革开放这四十年是一条奔涌向前的河流，那么源头就是真理标准大讨论，河床就是中国特色社会主义道路。进入新时代，这条长河的水面更加开阔壮丽，“极目楚天舒”，西方学者探秘之际，纷纷将目光聚焦在河床上。正是改革开放的每一次重大突破，带来社会生产力的跨越式发展，社会主义制度新的探索和完善，中国特色社会主义理论的不断创新。有个例子很能说明问题：想当年，“包产到户”的改革激发了“一分田”的活力，解决了数亿人的温饱问题；如今，同样是靠改革，土地确权、土地流转等举措陆续出台，唤醒了农村“沉睡的财富”。是改革开放让我们更清晰地看到了外面的世界，让我们更坚定地借鉴一切优秀文明成果，有了走自己的路、开辟中国特色社会主义道路的信心。

40年经验教训积累，推动改革开放再攻坚，让其他国家的现代化路径选择更宽广。在很长时间里，有不少人认为，只有西方道路才能使国家走向现代化。然而，我们沿着中国特色社会主义道路，通过改革开放取得的历史性成就、发生的历史性变革，让那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族有了全新选择，正如一海外网站刊文称，在中国模式中，许多人看到了自己国家的光明未来。对全世界雄心勃勃的国家来说，这是一个具有吸引力的选项。中国将西方现代化模式从所谓“唯一”还原为“之一”，充分说明发展出题目，是改革在做文章，而不是道路。换句话说，改革是发展的“动力源”，唯改革才有出路，唯改革才有活力。

党的十九大以来，全面深化改革站上更高起点。在以习近平同志为核心的党中央领导下，在更完备的制度体系、思想资源、理论支撑的基础上，只要我们当好改革拓荒牛、实干逐梦人，就能迎来中华民族伟大复兴更为开阔的未来。（网站首页图：新华社图片）