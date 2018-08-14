新华网评：改革开放为中国打开崭新而宽广的天地

来源：新华网

越 名

“中国号巨轮坚定航向，闯险滩、战激流，彻底摆脱狭小水域的困境，开足马力、劈波斩浪，胜利驶入崭新而宽广的天地。”站在改革开放40周年的时间节点上，“宣言”文章再出重磅之作《改革开放天地宽》，对改革开放这一“深刻改变了中国，也深刻影响了世界”的“第二次革命”的重大意义作出高屋建瓴的总结。

40年飞跃万重山。改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界发现新的中国。

人民生活跃进新天地——从凭票证购买商品到通过电商“买遍全球”，从单调的文化生活到多姿多彩的影幕、荧屏、舞台，从“自行车王国”到高铁总里程世界第一……印证着每一个中国人生活翻天覆地的变化；强国复兴打开新天地——我们用几十年的时间走过了西方发达国家几百年走过的现代化历程，实现了从落后时代到大踏步赶上时代、引领时代的历史性跨越，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，前所未有地接近实现民族复兴的伟大目标；社会主义展现新天地——中国特色社会主义的开创发展和成功实践，不仅把社会主义的旗帜举住了、举稳了，让处在风云变幻之中的世界对社会主义有了全新的认识，让那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族有了全新选择，将西方现代化模式从所谓“唯一”还原为“之一”。

40年的探索、奋斗和积累，让我们心中多了一份坚定自信、睿智从容，在新的起点上推进改革开放驶入更加充满希望、充满生机的新天地。

改革开放的前进方向更加明确——“改不改”的回答更加坚定，决不走封闭僵化的老路，“改什么”“怎么改”的认识更加一致，决不走改旗易帜的邪路；价值取向更加鲜明——无论外部条件发生什么样的变化，始终不变的是以人民为中心，为了人民、依靠人民，成果由人民共享、成效由人民评价；方法路径更加成熟——我们谋划更有智慧、行动更加稳健，形成了最为丰富、系统、全面的方法论；胸怀视野更加开阔——秉持休戚与共、合作共赢的博大胸怀，铺展“一带一路”的壮美画卷，推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体。

在历史的演进和奋斗的积累中，建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的新征程已经开启。我们的未来无限宽广！（网站首页图：新华社图片）

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