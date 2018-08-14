宋任穷：咬牙渡难关（党史一叶）

来源：人民网－人民日报

宋任穷

资料图片

开国上将宋任穷无论是在艰难的井冈山革命斗争中，还是在极度困难的冀南抗战岁月中，都写满了“咬牙渡过难关”的动人故事。他也因此成为党史上闻名的“咬牙干部”。

1927年，宋任穷随部队上了井冈山。1928年冬，敌人开始重兵围剿井冈山根据地。为保存革命力量，彭德怀等决定撤离井冈山，另辟新的根据地，同时还决定，由宋任穷率领特务连作为后卫，负责断后。由于众寡悬殊，特务连被打散。宋任穷以坚强的革命意志，历尽千辛万苦，于1930年2月重新找到红军。

1938年3月，宋任穷率骑兵团和一个独立支队奔赴冀南，开辟平原抗日根据地。1942年至1943年，是冀南抗战最艰苦的时候。日军经常组织大规模的“扫荡”“合围”，抗日根据地被严重分割。当时，除了战斗频繁激烈外，还遇上历史罕见的自然灾害。先是百年不遇的旱灾，白花花的盐碱地颗粒无收，旱灾又伴随着虫灾，顷刻之间寸草不留，冀南地区500多个村的庄稼全被蝗虫吃掉。日军还放水淹地，造成水患。灾荒过后痢疾、霍乱等瘟疫盛行，饿殍遍野。

时任冀南区党委书记、行署主任兼冀南军区政治委员的宋任穷，依照根据地的实际情况指示区党委、行署以及军区的后勤机关都转入后方。他带领留下来的不足200人的少数机关干部和直属队坚守得之不易的根据地。他和部队一方面要随时打仗，一方面要解决吃饭问题。为此，宋任穷带领干部战士走遍附近的村村县县，布置工作，发动群众，积极组织生产自救。没有食盐，大家就把盐碱地上的硝盐刮起来，放在缸子里加水熬了当盐吃；没有粮食，牲口也都饿死了，宋任穷和战士们经常饿着肚子拉犁。由于长期耕地和深入敌后做群众工作，宋任穷积劳成疾。

正是凭着顽强的革命意志和乐观主义精神，宋任穷率领干部战士和冀南人民咬紧牙关一起渡过最艰难的时期。为此，冀南老百姓亲切地给了他一个称呼：“咬牙干部”。

干事创业，往往需要一番“咬咬牙”的坚持。新时代新使命，仍然需要一大批能够担当的“咬牙干部”，书写新的篇章。

（作者单位：中共广西区委党校、广西行政学院）

《 人民日报 》（ 2018年08月14日 17 版）