把好学术期刊诚信关——专家解读“加强科研诚信建设”之三

来源：人民网－人民日报

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（以下简称《意见》），在科技界引起热烈反响。

中国科学技术信息研究所科学计量与评价中心主任潘云涛认为，《意见》的出台充分显示出国家对治理学术不端、营造科研诚信氛围的高度重视，立场鲜明。

潘云涛说：“这个文件不仅仅有原则性的条款，还很有可操作性。比如，明确了科研诚信管理体系，科技部、中国社科院分别负责自然科学领域和哲学社会科学领域科研诚信工作的统筹协调和宏观指导。此外，还明确了责任主体，比如，从事科研活动的各类企业、事业单位、社会组织等是第一责任主体，学会等社会团体要发挥自律自净功能，科研人员要坚守底线、严格自律，等等。”

《意见》指出，“教育、卫生健康、新闻出版等部门要明确要求教育、医疗、学术期刊出版等单位完善内控制度，加强科研诚信建设。”“学术期刊应充分发挥在科研诚信建设中的作用，切实提高审稿质量，加强对学术论文的审核把关。”

潘云涛表示，学术期刊是科研成果的重要载体。“学术期刊发表的学术论文是经过同行评议的研究产出，人们通常把科技期刊的审稿人比作科研工作的守门人。作为科研工作全流程中的重要一环，学术期刊中的诚信问题是科研诚信建设中的重要组成部分。”

对于解决学术期刊的诚信问题，潘云涛认为主要包括两方面。一方面是内控制度，比如，管理规范、严格的同行评议制度、撤稿机制等；另一方面是外部监督，有国家管理部门的审查监督，也有社会舆论的监督，还有同行的监督。两方面应该结合起来，共同对学术期刊的发展起到监督和促进作用。

《意见》提出，“科技部要建立学术期刊预警机制，支持相关机构发布国内和国际学术期刊预警名单，并实行动态跟踪、及时调整。将罔顾学术质量、管理混乱、商业利益至上，造成恶劣影响的学术期刊，列入黑名单。”

“这里有对相关机制的描述，即谁负责、谁承担、谁发布，如何用。中国科学技术信息研究所是国内最早从事科技论文和科技期刊评价研究的权威机构，每年定期发布的《中国科技期刊引证报告》，已成为我国科技期刊出版和管理部门的重要参考依据。”潘云涛说，“我们正在尝试建立科技期刊的监测预警体系，希望通过建立科技期刊诚信及舆情监测指标的方式，为管理部门、科研机构及科研人员提供客观数据支撑。”

《意见》提出，“论文作者所在单位应加强对本单位科研人员发表论文的管理，对在列入预警名单的学术期刊上发表论文的科研人员，要及时警示提醒；对在列入黑名单的学术期刊上发表的论文，在各类评审评价中不予认可，不得报销论文发表的相关费用。”

“我认为科研评价是抓手。科研评价在科研工作中起导向作用，科研诚信中的问题，必须与科研评价问题一起研究，以评价为抓手，带动相关工作和政策的进步，共同为科技创新工作保驾护航。比如，进一步改革以高质量发展为导向的评价机制，按《意见》要求加强科研人员发表论文的管理。”潘云涛说，“科研诚信问题不仅仅是科学研究中的问题，它也是社会问题，关系到文化、经济和生活的许多方面，要通盘考虑、精准施策。”

最后，潘云涛认为政策宣传也很重要。一方面管理部门要用多样的形式宣传，另一方面科研人员也要自觉成为宣传员，向同行、学生宣传科研诚信相关政策。（网站首页图：晨报微信制图）

《 人民日报 》（ 2018年08月14日 16 版）