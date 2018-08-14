避开高温，上海首推近郊夜游线路-增加夜游时间，鼓励错峰出行，还将进一步拓展长三角区域夜游线路

晨报记者 李晓明

炎炎夏日，就算是出门游玩也要顾虑高温考验，有没有清凉出游方式？记者昨日从上海市旅游集散总站获悉，从本月起，上海首次试水推出近郊夜游线路，避开白日高温，增加夜游时间，鼓励错峰出行。

夜游专线错峰避暑出行

记者了解到，往年上海旅游集散中心推出的周边游线路，基本上是早上8点左右大巴统一出发前往景区，然后下午5点左右返回上海，景区游览时间主要在下午。暑期是出游高峰，但同时也是天气最炎热的时期，不少游客反映，出去玩都是顶着大太阳逛景区，碰到高温天气实在是热得受不了。

“考虑到游客清凉出游的需求，我们今年尝试推出了夏季夜游专线，让游客能够错峰避暑出行。”据上海旅游集散总站介绍，在8月4日，总站首波推出了第一条夏季近郊夜游专线——荷塘悦色松江雅园夜游纳凉赏荷一日游，游客下午约定时间出发至松江新浜镇，游客自行进入电视剧《我的前半生》拍摄地之一的松江雅园，日间可荷塘赏荷、观格桑花海；夜幕降临后可以欣赏奇幻灯光秀、光影水幕秀，在园内自行品尝丰富美食，或采购当地特色农副产品；晚上到了约定时间再集合返回。

该夜游线路8月开班，每周二、四、六各有一班，目前报名情况良好。

“不用顶着烈日游览了”

游客赵阿姨上周四就跟两个朋友一起报名体验了这一线路。“下午2点才从总站出发，不用像以前一样起个大早去赶大巴，游览景区的时候也是3-4点多了，也不用顶着中午的烈日游览景点。吃了晚饭后还可以继续欣赏夜景，既凉快又特别，而且价格也不贵。”赵阿姨说，这样的夜游很有新鲜感，既避开了高温，又错开了早晚高峰，旅游体验非常不错。

记者还了解到，在本月初推出近郊夜游线路受到游客欢迎的基础上，上海旅游集散总站将进一步拓展长三角区域夜游线路，定于本周六推出夜游周庄一日游线路。游客在下午2点半出发前往周庄景区，在除错峰游览周庄的沈厅、张厅、双桥等知名景点外，还能前往《四季周庄》演出地，观赏一场江南原生态文化的水乡实景演出，晚上8点半从周庄返回。该线路目前已经排定本月18日和25日各发一班。

上海旅游集散总站介绍，推出夜游线路主要是为了给游客多一个错峰出游的选择，同时游线还提供驱蚊贴、饮用水等防暑驱蚊物品，满足暑期出游需求。