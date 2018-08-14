辰山植物园睡莲展本周末开幕

记者 郁文艳

晨报讯 说起画家莫奈的作品，《睡莲》一定是你首先想到的作品之一。本周末，辰山植物园国际精品睡莲展将开幕，300多种来自世界各地的睡莲将带你走进“静谧的睡莲世界”。

本次睡莲展共汇集世界各地睡莲300余种，其中首次在辰山植物园展出的品种共计20种。园区内共布置了八大展区，用各种形式全面展现睡莲之美。

走进辰山植物园一号门大厅的林泽女神展区，雾气弥漫的抽象森林布景前，精美的压花、干花等艺术品陈列其间，讲述着睡莲文化与人们生活之间的联系。

精品睡莲展区重点展示睡莲的个体之美及品种多样性。在这个展区可以看到热带睡莲约160品种，耐寒睡莲约30品种，其中包括国际睡莲水景园艺协会（IWGS）部分获奖品种，如“夹克丰”“情人”“侦探艾丽卡”等。

辰山西湖里是山水睡莲展区，沿西湖漫步，山水一色，耐寒睡莲带状分布，长约600米，同色系热带睡莲穿插其间，形成一条游客既可近赏又可远观的睡莲之岸，展示了莉莉潘丝、万维莎、莹宝石、墨宝、乌汶、孟加勒等百余个耐寒睡莲，着重突出睡莲群植之美。

分布于水生园及王莲池中的综合水生展区里，“水八仙”——慈姑、荸荠、莼菜、水芹、茭白、芡实、菱角、藕齐聚一堂，它们是江南水乡“餐桌上的水生植物”代表。

东湖德国亭附近是湖光芡影展区，重点展示睡莲科水生植物——“芡”，乌篷船静静躺在芡间，书写水天之间的静谧与宁静致远。

微缩江南展区位于展览温室之间的共享空间前方，小型睡莲“躺在”精美的容器之中，营造出袖珍的江南小景，体现辰山“匠心”精神。

渡口扁舟展区位于蔬菜园德国亭水边，缤纷小舟为载体，内置食用水生植物及睡莲属其他植物，如水芹、慈姑、荸荠等，让游客可以近距离认识生活中的水生植物。

凝静时光展区位于矿坑镜湖区域，1000平方米的湖面，热带睡莲自两侧向湖中央延伸，由密渐疏，辰山山体倒映其间。

本次睡莲展将持续1个月。展览期间将开展《园艺大讲堂之水泽仙女》讲座、宝宝坐王莲、睡莲自然笔记等活动。