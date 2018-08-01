沪上防汛排涝试点利用“积分制”-精准锁定城区积水“重点关照对象”

记者钟晖

晨报讯 盛夏季节，台风时常登陆或“擦边”申城，给城市防汛带来较大压力。记者昨天从隧道股份城建设计集团获悉，一套“积分制系统”已经在研究完善中。它通过量化评估的方式，更精准地锁定上海城区积水的“重点关照对象”，能更好地帮助城市对抗暴雨、台风等气象灾害。目前这套“积分制”系统已在上海杨浦、虹口等区域试点运用，筛选出了部分“重点关注路段”，未来将有望在全市推广应用。

简单而言，这条“积分制”分为“两本账”。一本专门记录哪里积水严重，另一本专门记录哪里修起来最方便。通过这两个维度的量化打分，据此锁定消除城区积水的“重点对象”而率先采取排涝措施，以最大效能提升排涝能力。

隧道股份城建设计集团承担市中心城区排水系统积水改善研究课题，通过量化评估，首次创建申城防汛评价新体系，针对工程效果、工程难易度两部分共9项权重进行独立打分。同时通过对工程效果与社会效益+工程难易度的综合评价，筛选出上海全市整治后能让市民受益最高，而同时整体实施难度最低——即“积分最高”的地区，就此锁定城区积水的“重点对象”。未来这一数据成果将服务相关部门，进行更加高效地整治。

专家表示，有大数据支撑，可以让评估更精准、实施更高效。在今年新一轮的积水改善工程中，设计师们通过导入积水点历史数据，通过排水模型软件建模，模拟了在不同降雨条件下的城市积水情况。能基于上海过去数年内不同季节、气候条件下的真实数据，以及上海中心城区排水系统运作情况，成为上海积水点“打分”的重要依据。

与此同时，隧道股份城建设计集团编制完成的《上海市防汛能力调查与评估——城镇排水系统防汛能力调查评估》等指导性文件，将在“积分”梳理完成后，指导建设、施工单位合理、高效开展积水点整治施工，让更多整治工程安全、高质量落地。