《生食三文鱼》团体标准引争论-虹鳟被归为三文鱼类 市消保委将开专家讨论会

记者 徐妍斐 李晓明

晨报讯 近日，由中国水产流通与加工协会会同三文鱼分会成员单位发布的《生食三文鱼》标准将虹鳟鱼“正式”列入三文鱼再度引发热议。不过，根据《中华人民共和国标准化法》，团体标准并不具有强制性和推荐性，仅由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。对此，上海市消保委表示，将于下周就此事专门召开专家讨论会。

5月，有媒体称，青海省共和县龙羊峡水库是我国最大的三文鱼养殖场，中国市场三分之一的三文鱼都被青藏高原“承包”了，而这个水库中养殖的是淡水鱼虹鳟。

争论由此展开。各路专家对虹鳟鱼属不属于三文鱼开始了口水战。3个月后，《生食三文鱼》团体标准发布：三文鱼是鲑科鱼类统称，包括大西洋鲑、虹鳟、银鲑等。这意味着，虹鳟被“正式”归为三文鱼类别。

《青海日报》8月11日报道，中国水产流通与加工协会会同三文鱼分会成员单位青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司、上海荷裕冷冻食品有限公司等十三家单位成立标准起草组，经过充分调研和征求意见，严格把握关键控制点，结合专家科学支撑与企业实践状况，顺利通过《生食三文鱼》标准审定。但有人指出，“青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司”正是5月那家最初爆出在青藏高原水库养虹鳟当三文鱼卖的企业。

这份团体标准规定“三文鱼是鲑科鱼类的统称，包括大西洋鲑、虹鳟、银鲑、王鲑、红鲑、秋鲑、粉鲑等”，也被质疑为何一串鲑科鱼类中夹了虹鳟。不仅如此，有人还翻出与《生食三文鱼》（报批稿）同时公示的《生食三文鱼》编制说明（报批稿），其中写着“维基百科中对三文鱼的定义表示，它是鲑科鱼类中的一些条鳍鱼的通用名称，鳟鱼也属于鲑科鱼类。”“团体标准的编制居然参考人人可以编辑的维基百科？这也太不严谨了。”有网友表示。

对于该团体标准将淡水虹鳟鱼列入三文鱼类别，市消保委表示关切，将于下周组织专题讨论会，并向社会公开。