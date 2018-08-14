一会儿烧烤味一会儿麻辣香锅味，楼上居民不堪其扰-油烟扰民状况已获整改市民盼检查监督常态化

晨报记者 佟继萍

傍晚，浦东东绣路1136号西域部落龙虾烧烤店和隔壁1146号的麻香村麻辣香锅店迎来一天中最忙碌的时光。厨房里传出叮叮当当的锅碗瓢盆交响曲，刺鼻的烧烤和辣椒味，混杂着呛人的油烟，顺着烟道上行到二楼屋顶，排向旁边的居民楼。每天，这样热闹的场面要持续到凌晨3点。

14米开外，爱家亚洲花园2号楼的居民苦不堪言，朝西的窗户都不敢开，一阵阵烧烤味和麻辣香锅味儿，呛得老人、孩子猛烈咳嗽。

居民反映：

油烟呛人窗户都不敢开

浦东东绣路1086号爱家亚洲花园2号楼总高12层，一梯两户，共24户居民，是小区里距离饭店最近的一个单元。“每层02室都是3房房型，3间卧室和一个卫生间全靠西，就在饭店的斜上方，卧室和卫生间的窗户都不敢开，一打开，烟就飘进来，呛得喉咙疼。”一位住02室的居民大倒苦水。

据一些居民反映，这两家饭店油烟扰民的问题由来已久。“今年以来油烟味比之前都厉害，烟味更浓，时间也更长。老人肺不好，吸了油烟味，喘得更频繁了。”一位居民忧心忡忡地说。

饭店反馈：

完全没味道是不可能的

东绣路是位于爱家亚洲花园东区和西区中间的一条小路，路上有一排联排的2层小楼，十余家商铺临街而建，被投诉的两家饭店就位于这排商铺东侧第一家和第三家。

记者注意到，两家饭店距离居民楼确实很近。东侧第一家是东绣路1136号西域部落龙虾烧烤店，饭店的东墙与居民楼直线距离约14米。从居民家望下去，两家饭店的油烟排风口都位于二楼楼顶，与居民楼直线距离约15-20米。

这家烧烤店老板是一名30多岁的男子。他告诉记者，这家店今年年初刚从东建路搬来，店里主要的生意是做外卖。“接到投诉后，我们在厨房烟道和楼顶排风口处分别加装了过滤设备，油烟应该会小一些了……下一步，我们再将排风口向西迁移，尽量远离居民楼。”

为证明自家厨房安装了过滤设备，烧烤店老板还带着记者来到后厨。后厨就在一楼店面的后方，约10平方米，有一辆烧烤车、一个灶眼、一个水槽，空间异常局促。烧烤车内的炭火泛着红光，虽然没有食物在架上烤，但逼仄的空间内，高温、污渍和吸油烟机的噪音，已让人感觉不适。他蹲下身，打开布满油渍的烧烤车下方柜门，露出一个小方盒子：“这是烧烤机自带的净化油烟设备的外机，里面还有内机。内机能看到黑色的油污，这是过滤出来的，每月清洗，否则机器就不工作了。下面没什么油烟，屋顶上面还有一套过滤设备，油烟就更少了。”

这位老板说，他感觉自己已经尽力了，“完全没味道是不可能的，我们不能那么保证。”记者采访时，商铺产权人也在现场，该中年男子告诉记者，他一直在和饭店老板商量整改方案，并督促对方认真整改。

东侧第三家是1146号的麻香村麻辣香锅店。饭店收银小哥说：“老板不在店里，但油烟的问题已经在想办法了，刚买了梯子准备清理通风口。”顺着小哥手指的方向，记者看到，马路边的大树旁果然靠着一把高高的竹梯子。

“通风口多长时间没清理了？”

记者问。小哥说：“一年多吧。”

最新进展：

两家饭店已整改完毕

实际上，小区所在的东城第六居委会已经接到投诉并做了一轮协调，但苦于没有执法权。

今年7月份，针对居民们反映的油烟污染问题，浦东花木街道立即会同环境监察支队、城管、市场所，对所涉及的两家饭店展开调查。

经调查，东绣路1136号西域部落龙虾烧烤店和东绣路1146号麻香村麻辣香锅店（实际为1142号）均有营业执照及食品经营许可证，但油烟净化装置老旧且到店时并未开启。随后，环境监察支队对这两家经营户开具了整改通知书，责令停止营业，直至安装完静电式油烟净化设施、除异味装置、消声装置，确保油烟排放口远离居民楼方可开门营业，后续还需定期做好油烟净化设施保养并做好台账记录。

昨天，记者从花木街道获悉，经过一段时间的施工整改，目前，这两家饭店均已按照油烟净化装置及除异味系统标准要求整改完毕，恢复了营业。接下来，浦东新区环境监察支队后续还会定期进行督查。

这一说法得到了爱家亚洲花园2号楼一户居民的证实：“饭店楼顶接了一长段管子，排风口离我们楼远了一点儿，味道比之前小了，但偶尔还是会有油烟的味道，希望有关部门能够将对饭店油烟排放的检查、监督工作常态化。”