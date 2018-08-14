设置指纹解锁之余，勿忘及时更换开锁密码-装智能门锁忘关键一步小偷轻松入室盗取财物

记者 吴艺璇通讯员 于筱晴

晨报讯 近日，静安警方接连破获三起入室盗窃案，案值超过20万元。据了解，被盗家庭用的竟然都是智能门锁，由于屋主疏于防范，未及时更换密码锁的初始密码或密码设置过于简单，给了犯罪分子可乘之机。

6月28日，静安区芷江西路派出所先后接到三位居民报案，家中现金及贵重物品被盗，损失共计人民币20余万元。接报后静安警方立即开展侦查，通过现场勘查发现，被害人家中门窗完好，

丝毫没有被撬动过的痕迹。经询问得知，三位失主

家中均安装了电子密码锁，但安装后却都未更换门锁的原始出厂密码，仅使用指纹解锁开门。

侦查员据此判断，嫌疑人很可能是通过输入未更改的初始密码开门进入实施盗窃的。通过对案发现场周边走访排摸和技术侦查，侦查员最终将目标锁定在具有重大嫌疑的无业人员刘某身上，经过数日守候伏击，成功在刘某出没地将其抓获。目前，犯罪嫌疑人刘某因盗窃被静安警方依法刑事拘留。

警方调研后发现，如今不少家庭门锁都用上了电子密码指纹锁，这类新型智能锁相对单纯的密码锁、指纹锁而言更安全、更便捷，犯罪分子用于开锁的时间越多，越容易被发现，盗窃时的心理压力也就越大。但必须提醒的是，这种智能门锁其实都有密码开锁和指纹开锁两种功能。很多业主图省事或者粗心大意，只设置了指纹系统，却忘记更改门锁的初始密码，或者只设置了十分简单的密码，如此很容易被犯罪分子破解。

警方提醒，更换电子密码锁后，需及时设置较为复杂的密码替换出厂密码，以避免小偷破解密码入室行窃。