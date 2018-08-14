依托大数据平台，采用大数据信息比对-黄浦交警查获8名“买分卖分”违法者

见习记者 荣思嘉

晨报讯 不少驾驶员在发生交通违法行为后，习惯“买分”来处理；也有不少汽车行业服务人员，通过“卖分”给客户提供所谓的优质服务，然而这些“办法”都是上海公安机关严厉打击的违法行为。近日，黄浦警方依托大数据平台，采用大数据信息比对，排查出一批涉嫌买分卖分违法行为的线索，并一举查获了8名相关违法人员。

在排查买分卖分违法行为中，黄浦警方发现，驾驶员计某在一年内共计处理了48起违法行为，涉及30辆车辆，这个数据对于一般的驾驶员来说实属异常。

通过调查询问，计某交代自己从事的是汽车维修工作，他所处理的大部分交通违法都是自己帮助客户通过网上银行代缴的，其中有一起帮朋友杨某处理的违法还用自己的驾驶证记了分。

黄浦警方根据《上海市道路交通管理条例》第二十五条之相关规定，对计某处以1000元罚款、对该起交通违法当事人杨某处以500元罚款。

无独有偶，从事二手车过户、转籍工作的武某的违法处理记录也非常奇怪。黄浦警方调查发现，在一年内，武某共计处理了38起违法行为，涉及25辆车辆。根据武某交代，她在给客户办理过户手续之前，会以自己的名义把车辆上的所有违法处理掉。

经过警方的提醒和教育，上述这些当事人已认识到自己的行为的违法性质，保证不会再犯。

根据《上海市道路交通管理条例》：“由他人替代记分的，由公安机关处五百元以上二千元以下罚款；替代他人记分的，由公安机关处一千元以上五千元以下罚款，情节严重的，并处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证；介绍替代记分的，由公安机关处二千元以上一万元以下罚款。替代他人记分或者介绍替代记分有违法所得的，没收违法所得。”

警方提示，一旦发生交通违法行为，应由交通违法的驾驶人持身份证、驾驶证、行驶证到全市各区的交警审理窗口接受处理；也可通过“上海交警”APP在手机上进行自助处理。