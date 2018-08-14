夏季敷面膜，是否需要冷藏一下-冷藏面膜有助舒缓镇静皮肤，但时间不宜过长

晨报记者 徐妍斐

炎炎夏季，在外奔波一天，回到家中来张面膜是很多女孩的享受。近来，有许多网络文章推荐将面膜放进冰箱储存，并称冷藏保存更杀菌，能令面膜中的活性成分更稳定等等。而戚薇、吴昕等女明星家的冰箱上了综艺节目，打开来里面也满满摆着面膜。难道面膜真的要进冰箱保存？

上海市皮肤病医院皮肤与化妆品研究室副主任谈益妹表示，一般化妆品包括面膜的保存，按照包装上说明的保存条件来进行即可。面膜放冰箱冷藏后敷脸有助于舒缓镇静皮肤，但并非必须，面膜需不需要冷敷，关键看敷面膜想要达到什么效果。

可适当延长面膜保质期

不久前，有条热搜是“女孩梦寐以求的冰箱”，打开冰箱里面放满了面膜等化妆品……看着让人羡慕，然而这些真的都适合放冰箱里保存吗？

谈益妹表示，一般化妆品包括面膜的保存按包装上说明的保存条件来进行即可。一般护肤品在销售过程中都处在常温环境下，因为产品里面添加了抗菌剂等成分，可以保持产品的稳定性，保证产品在非极端的环境下，在保质期内都不会发生变质。当然放冰箱冷藏也可，冰箱内温度较低，微生物繁殖速度会慢一些，可以适当延长保质期。

在一些用途下，面膜放冰箱能够有助于舒缓镇静皮肤，或者紧致皮肤毛孔，可直接用冷藏的面膜敷脸，这其实和用生理盐水浸纱布冷敷一样的道理。

另外，人们习惯将打开包装未能及时吃完的食品放进冰箱冷藏，那么面膜是不是也可以这样呢？并非如此，如果产品使用说明书上写明开封后需要立即使用完毕，那么说明产品中含有的活性成分暴露在空气中就会很快失去其功效。

勿与食物混放同一冰箱

即使为了敷脸时凉冰冰的效果更强，冰镇面膜仍需注意几点：首先，面膜在冰箱的放置时间不宜过长，也不宜放到冷冻室。过度低温会破坏护肤品中的一些有效成分，导致某些营养成分被破坏。

此外，对于敏感肌或面部皮肤有红血丝的人，一旦冰镇面膜敷脸，剧烈的温差只会加重红血丝的状况，反而让敏感现象雪上加霜。

因此，面膜如何保存还是应该参照包装盒上的说明，可能有些产品会标注不适合放入冰箱。通常面膜在常温下避光保存即可。需要注意的是，冰箱没有隔绝空气、细菌的功能，如果是日常使用的放置食物的冰箱，容易存在交叉污染等风险。对于那些喜欢把面膜放进冰箱的消费者，建议购买一台专门用于存放的迷你冰箱。

一般情况下，从冰箱内刚拿出的面膜不宜马上敷到脸上，一则避免面膜和面部皮肤的温差过大而刺激到皮肤，二来面膜中的一些活性成分在低温下可能无法正常发挥功效，所以面膜取出后最好放置到常温后再贴敷。

敷完面膜建议洗把脸

近期，国家药品监督管理总局也邀请专家来科普面膜的使用方法，解答消费者关于面膜使用的一些困惑。很多人关心：面膜到底能不能频繁使用？其实，市面上大部分面膜的主要功能还是保湿，而保护皮肤就不能过度保湿。如果每天敷很多次面膜，可能会造成皮肤表面的屏障功能受到一定损伤。敷面膜的频次，因人而异，也受周围环境是干燥还是湿润的影响。

敷面膜一次不宜持续太长时间。一般面膜产品包装上建议敷15到20分钟，有些消费者觉得面膜价格较贵，只敷这点时间很可惜，想敷得久些。事实上，当皮肤吸收足够的营养，即使敷得更久也不能被吸收，所以还是建议不要敷太长时间。

虽然市面上有些面膜宣称免洗，但还是建议消费者使用面膜后能够洗一下脸。理论上，面膜中的精华液主要成分是营养成分和水，但在使用过程中，皮肤如果没有及时吸收这些成分，残留脸部的精华液可能造成黏腻不适的感觉，而且也可能让空气中的微生物、灰尘等附着在上面，不利于保持脸部的清洁。

通过正规渠道购买

面膜最让人担心的可能就是微生物超标的问题。这就需要消费者通过正规渠道购买面膜，不要购买“三无”产品。经过正规的国家审批的面膜，微生物等指标会被严格控制，保障质量安全。

在使用面膜前，也要对面膜做个检查。如果出现胀袋就要小心，因为微生物生长过程中会产气，导致包装袋胀开。也可以打开包装袋闻闻味道，先挤出一些液体来抹一下，看看皮肤感觉舒不舒服。如果使用一款产品后感到不舒服，就不建议再使用了。

市场上各种面膜产品使用不同材质的面膜布，有优劣之分吗？其实，不同材质的面膜布，只是对皮肤的贴附度和舒适度不一样，选择什么材质的面膜关键看自己使用的感觉，不同人会有不同的感受。