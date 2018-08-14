鲜纳豆冷藏保质期仅一周，豆浆开袋尽快喝掉-食用杂豆应适量，家庭自制豆浆至少在95℃条件下加热5分钟以上

晨报记者 徐妍斐

盛夏季节，不想吃得太“荤”，不妨吃些豆子。豆类及其加工品具有丰富的蛋白质等营养元素，受到广大市民的青睐。近日，食药部门发布关于杂豆、纳豆和豆浆的消费提示，就选购、储存、制作和食用注意事项给出指导意见，比如食用杂豆应适量，生蚕豆一定要煮熟后再食用；家庭自制豆浆要保证至少在95℃的条件下加热5分钟以上等等。

杂豆吃法有讲究

杂豆属于淀粉质豆类，包括红豆、绿豆、蚕豆、豌豆、豇豆、芸豆、扁豆、鹰嘴豆等，不包括大豆（黄豆）、花生等高脂肪豆类。杂豆具有高淀粉、高蛋白、低脂肪、低致敏性等特点，B族维生素、矿物质、膳食纤维和抗性淀粉的含量也相对较高，且属于低升糖指数食品。

杂豆含有85%以上的不饱和脂肪酸，如果存放不当容易发生氧化变质。建议最好从商超、农贸市场等正规渠道购买预包装杂豆产品，挑选杂豆要注意外观色泽、气味，选购无霉烂、无虫口、无变质、无虫、无异味或霉变味的杂豆。买来的杂豆最好存放在不透气的容器中，在低温处避光储存。

杂豆的吃法有讲究，食用杂豆应适量。生蚕豆中含有蚕豆嘧啶葡糖苷和伴蚕豆嘧啶核苷两种核苷，所以该类食材一定要煮熟后再食用。

自制纳豆要防污染

纳豆是一种大豆发酵食品，以大豆为原料，经过枯草芽孢杆菌（纳豆菌）发酵而制成，表面有一层薄薄的白膜，搅拌时会出现黏液状的拉丝。目前市面上除了鲜纳豆外，还有冷冻纳豆、纳豆胶囊等产品。

纳豆含有大豆中的各种营养成分，是高蛋白食品，还含有纳豆菌、纳豆激酶、吡啶二羧酸、维生素E、维生素 K2、大豆异黄酮、SOD等生物活性物质。

家庭制作纳豆一定要保障食用安全。大豆经过清洗、浸泡、蒸煮、接种纳豆菌，在一定的湿度、40℃下使之发酵20小时左右，经过后熟工艺即为鲜纳豆产品。

鲜纳豆产品应冷藏或冷冻保存：冷藏保存，0℃-4℃，保质期通常为7天；冷冻纳豆，-18℃温度下，保质期可长达1年。

自制豆浆须充分加热

豆浆是以大豆为主要原料经水提取和加热处理后制成的植物蛋白饮料，富含蛋白质、脂肪、维生素、异黄酮等营养成分和生理活性物质，长期饮用有益于健康。

选购豆浆产品首先要注意其是否在冷链条件下销售，是否有“胀袋”或“胖听”现象；其次要仔细阅读包装标签上的贮藏条件、保质期、出厂日期等。购买后要按标签要求贮藏和食用。食用时要仔细观察流动状态、色泽和气味是否正常。一旦开袋就尽快喝掉，以免二次污染和发生食用安全问题。

家庭自制豆浆要保持清洁卫生和加热充分。要选粒形完整、均匀有光泽的大豆为原料，剔除色泽不均一的病斑粒、水分未正常干燥的皱褶粒以及易发生氧化的虫口和破瓣粒。制作时要保证至少在95℃的条件下加热5分钟以上。饮用后剩余的自制豆浆应及时放入冰箱，在低温条件下保存。