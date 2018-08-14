中国儿童青少年体育健身指数评估报告（2017）在沪发布-青少年体育健身，还需更“主动”

晨报记者 杨青霞通讯员焦苇

昨天，中国儿童青少年体育健身指数评估报告（2017）在沪发布。指数报告采用简明易懂的100分制表达方式，从健身环境、健身行为、健身效果三个维度对我国儿童青少年的体育健身情况进行了综合评估。

整体趋势向好

这是我国首次基于全国样本数据面向社会公开发布该指数。指数的数据采集由教育部体育卫生与艺术教育司指导实施，在上海市教委的协助指导下，上海体育学院国家社科基金重大招标项目“中国儿童青少年体育健身大数据平台建设研究”团队，承担了具体的调研工作和数据分析。

2017年10月至11月，在全国学生体质复核抽测期间，研究团队对我国30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的儿童青少年、体育教师和家长进行抽样调查，通过对26余万有效样本数据的综合分析，完成了这份评估报告。

报告显示，我国儿童青少年体育健身总体指数为60.2分。其中，环境指数为74.8分，行为指数为40.0分，效果指数为80.1分。我国儿童青少年体育健身在效果、环境、行为上存在较明显的“倒挂现象”。

报告认为体育健身环境失衡发展，是我国儿童青少年体质健康促进过程中的重大隐忧。在五个环境要素上，学校环境得分最高（84.6分），制度环境（74.6分）、家庭环境（74.7分）、人际环境（76.7分）得分相当，社区环境（43.3分）得分最低。总体来看，学校环境对儿童青少年参与体育健身的支持力度最大，社区环境的支持力度亟待加强。

体育健身行为的情况依旧不容乐观。我国儿童青少年学生日常体育健身的活动方式（77.8分）较为丰富完善，但儿童青少年身体活动水平（11.4分）和静态行为方式（14.8分）的得分仍处在很低的水平。同时，儿童青少年身体活动水平和静态行为方式的分值随年龄增长呈递减的趋势十分明显。例如，在身体活动水平方面，小学生每天保证小时中高强度身体活动的得分均值为17.7分，而初中生为9.8分，高中生仅6.5分。

体育健身的“被动”问题较为突出。我国儿童青少年体育健身效果指数得分较好，为80.1分。不过健身效果中体质健康水平的得分（小学93.4分、初中88.4分、高中89.6分）明显高于健身意识的得分（小学75.1分、初中70.3分、高中65.3分），这说明我国儿童青少年体育健身参与总体上处于“被动参与”状态。

从年度数据变化来看，我国儿童青少年体育健身整体上呈现向好的趋势。

主动性还不够

青少年体育健身效果，随着年级的提高存在着明显的“逆减现象”。同时，在健身意识、技能与体质健康水平之间也存在着明显的“倒挂现象”。这说明青少年的体育健身参与仍处于一种强制性的被动状态。变被动为主动，是包括学校体育在内的青少年体育工作努力的方向。

在多年来国家强力的政策推动下，学校体育在保证学生参与体育活动的时间方面取得了显著进步。但青少年身体活动水平得分严重偏低的现实表明，学校体育需要从学校“有体育活动”向“有效体育活动”的工作思路转变，即要提升活动时间中中高强度活动时间的比例。