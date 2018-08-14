中国与东盟携手奔前程

晨报记者 顾文俊

在本月初举行的中国-东盟外长会上，东盟-中国关系协调国新加坡外长维文宣布，中国与东盟成员国已形成 “南海行为准则”的单一磋商文本草案。如果就事论事、孤立地去看这一文本草案的达成，就像王毅外长所言，这是一个新的 “里程碑”，我们可以在此基础上，沿着最终形成“准则”的方向求同存异、携手并行、共奔前程。但是，中国与东盟的关系发展历经了什么样的转变？现阶段又存在哪些问题？在新的国际背景与历史条件下，如何看待中国与东盟关系发展的走向？日前，著名学者王逸舟教授应邀赴马来西亚、新加坡等国访问、讲学，对此颇有一番思考与感触。

《顾问》访谈嘉宾：

北京大学国际关系学院副院长王逸舟

历史的转折：发展的楷模

新闻晨报：您认为当前中国与东盟的关系处在第三期，并且是一个新的“十字路口”。在此之前，我们双方的关系经历过哪两个阶段？

王逸舟：第一个阶段是上世纪八、九十年代之前，当时，中国与东南亚国家的关系非常低谷，相互之间充满疑惑甚至存在敌对。东南亚国家认为中国是输出革命的国家，而东南亚国家在中国看来则是美国在该地区的军事盟友，是美国的“爪牙”。双方之所以对彼此会有这样的认知，也和那个时期冷战的大环境有关系，东南亚国家非但和中国少有往来，当地甚至都不允许讲中文，东南亚华人也被称作中国的“第五纵队”。此次访问中，我和当地一些老华侨、富商、社区领袖、科学家进行座谈，讲到过去的这些事情，他们仍记忆犹新。虽然东南亚华侨占华人在海外的大多数，但在当时，他们跟中国国内几乎都没有联系。直到现在，还有人情不自禁地会想到中国在革命时期的扩张威胁，中国国内也仍有些人担心东南亚再度成为美国遏制中国的前沿阵地，这种担忧应当说并非没有历史的缘由。

东南亚国家与中国改善关系即第二阶段是在九十年代初之后，当时中国外交的重点改善对象是美日欧，但随着改革开放的推进，与东南亚国家之间的合作也从少到多，由弱到强，不仅年贸易额超5000亿美元，连续十年成为东南亚所有国家最大的贸易伙伴，“一带一路”倡议更促进了中国和东南亚国家贸易的提升，拓展了双方合作的空间。基于不同的社会制度、幅员规模以及不愉快的历史，双方关系的发展历程可以说是当代世界任何地区之间的楷模。根据最近的调研报告，当被问起哪个国家对该地区影响最大，东南亚国家民众和权力精英过去都会说是美国、日本、韩国，而现在，中国和美国被认为是对这一地区影响力增长最快、也是最重要的大国。

新闻晨报：当然，也有人会说，在军事领域，美国仍是亚太地区的最大支柱，中国则是最大的经济引擎，而且中美之间潜在的对抗是南海地区最大的不稳定来源。

王逸舟：但不管怎么说，中国的成长以及在该地区与之息息相关的存在已经得到东南亚国家广泛的认可。由此可见，在过去二三十年间，因为大的国际环境的变化、中国通过改革开放提升的综合国力，让中国与东盟的关系达到了史无前例的高度，这也是地区甚至国际社会的一大亮点。中国的崛起也带动了整个中国和东南亚成为全球增长的一极，在当代国际关系史上写下了壮丽的篇章。

当前的疑惑：成长的烦恼

新闻晨报：照这样看来，目前南中国海存在的问题是中国与东盟关系第三期面临的挑战。

王逸舟：是的，中国与东南亚国家围绕南海问题磋商之所以要达成一个准则，就是因为最近这些年来，随着中国快速成长为区域强国、施展全球性抱负，双方关系出现了一些新情况、新矛盾，表现为海上摩擦的增加，出现了渔民之间、水上作业船只之间、军事单位之间的小规模的偶发性的遭遇。东盟十国中有五国和中国有所谓的声索纠纷。与此同时，域外国家对南海事务的干涉正明显上升，美国的舰队频频出现在该海域，日本、澳大利亚、新西兰也在频频示威。近期我们还看到北约的一些重要成员像英国、法国派军舰加入维护“自由航行”的队伍。我估计未来这些不会是个别现象，而是常态。东南亚地区的海洋纠纷现已成为当今国际上备受关注的新的潜在冲突点，而域外国家的介入考验着我们同东南亚国家关系下一步的发展，是我们正在经历的“成长的烦恼”。

新闻晨报：“南海行为准则”磋商的推进能否带领我们度过这段“烦恼期”？

王逸舟：“南海行为准则”的实质是希望对潜在的摩擦进行降温，避免让发展向好的势头遭到挫败，它的意义在于危机管控，要求大家有所克制，守住底线，但是，准则本身并不能解决内在的冲突原因，也无法从根子上解决疑虑。一方面，东南亚国家觉得中国在该地区的建设进度太快，尤其是军事现代化的加固令他们感到担忧，另一方面，中国认为，既然与东南亚国家有那么好的经济关系，东南亚国家在政治上就不应对中国有太多疑虑。不出现意外的话，中国在这一地区海上力量的增强是不可阻挡的趋势，东南亚国家也意识到，与其阻挡，不如接受现实，但是，接受现实的同时又希望合乎规则，避免出现安全危机。

新闻晨报：作为南海最大的沿岸国和地区大国，无论是出于维权还是维稳的目的，都离不开海洋强国的建设。“海洋强国”是不是一个硬实力的概念？

王逸舟：我觉得海洋强国应该包括两个方面，一是在器物层面有强大的海军与海洋力量、渔业和运输能力，二是灵活的海洋外交、海洋智慧以及卓越的海洋公共产品供应能力。在此次“南海行为准则”单一文本草案的磋商过程中，我们不仅提出了海上军演、油气开采，同时也提出未来在海上救灾、海洋公共安全方面中国要做更多的事情。但是，公众似乎对硬实力的认识更多，对于如何发挥智慧提供海洋方案的认识不多。除了岛礁归属，海底资源开发这些难点之外，合作安全、共同安全、非传统安全、生态保护、渔业资源分配、遇到自然灾害时大国对小国能否给予建设性的安排，这些都是我们建成海洋强国的必须。单一磋商文本草案的达成是一个好的迹象，但还只是一个开始。

东盟的态度：不选边站队

新闻晨报：尽管我们和东盟国家就“南海行为准则”的磋商达成了更多共识，但是不可否认，域外大国对南海的介入力度目前看来是在增加。域内国家会不会因此选边站队？

王逸舟：东南亚国家不会因为跟中国之间有经济合作就放弃域外国家在安全上的保护，它们其实是双管齐下，两手都在下注。和当地智库及精英集团人士的深度交流更让我确信，双管齐下是他们的共识，既希望在防止海洋冲突方面与中国达成一致，又允许美国或北约的舰只进行“自由巡航”。其实，不光是美国和北约的个别大国正在积极介入海洋争端，随着新一轮“蓝色圈地运动”在全球范围展开，大国解决海洋争端的政策取向现已成为举世瞩目的焦点。不管是在南海还是在直布罗陀海峡、极地或东北亚，在解决海洋争端的过程中，大国都比中小国家更有导向力。全球目前已有150多个国家重新提出了自己的海基线，并且扩大海洋基础设施、增加海洋投入，其中有60多个国家（据不完全统计）与他国存在海洋争端。中国作为崛起中的未来的超级大国，在解决争端过程中，不仅仅是要让硬的部分更硬，而且需要提升智慧、风范、想象力，在争取自身权益、为子孙后代留下更多资源的同时，也要与周边国家保持睦邻友好，这也关系到全球海洋秩序。我们未来和东南亚国家关系的处理就是一块试金石，考验着我们在拓展自身海洋实力的同时，能否让周边国家感到安心。

新闻晨报：相比过去，美国对南海地区的介入程度以及中美在南海的竞争格局会否有所改变？

王逸舟：我觉得不会有大的改变。说到底，还是中美之间如何认知对方，从近期的贸易摩擦到未来可能会转向深度的口角，中国的块头之大与崛起之快让美国感到不安，而双方的沟通协商没有达到足够的水平，以致战略的疑虑在加深，也影响到中美在南海的竞争格局，不过目前还不至于发生直接军事上的对抗，因为特朗普总体的目标还是美国自身的经济发展。但从长远来看，中美既竞争又合作的关系会在相当程度上影响东南亚国家，我在访问过程中得知当地智库最担心的情况是中美两个大国逼迫它们在彼此之间选边战队，虽然目前尚未出现这种局面，但我们对此还是要有思想准备，多做一些能促使东南亚国家愿意与中国相向而行、合作共赢的事情，推进“南海行为准则”应该说就是增进双方互信的一大举措。