地勤盗客机飞上天，机毁人亡家人震惊：他不想伤害任何人

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间10日晚，美国西雅图塔科马国际机场“上演”了一起不可思议的盗机事件。一名航空公司的地勤人员竟然盗走了一架客机，还把飞机开上了天，引得两架F-15战机紧急升空。最后，在飞行1个多小时后，飞机坠毁，盗机者身亡。

据美国《赫芬顿邮报》13日报道，盗机者的家人发表声明表达了震惊与崩溃，称“他从来没有想过要伤害任何人”，并表示全家已被这突如其来的一切“压垮”了。

他深得周围人喜欢

盗机者是29岁的理查德·罗塞尔，是美国地平线航空公司的一名地勤人员，平日和同事相处融洽，深得同事喜爱，没有人想到，这个“安静的家伙”竟然会干出盗机这么疯狂的事情。

同样没想到的还有罗塞尔的家人。从其家人所发的声明来看，罗塞尔和家人关系很好，是家里的主心骨。

他的家人发表声明称，罗塞尔热心、充满同情心，“是忠诚的丈夫，亲爱的儿子，也是很好的朋友。他被大家所爱，因为对所有遇到他的人，他都是那么和善。”

他的家人称，罗塞尔盗机让他们完全震惊，全家人已被发生的一切“压垮”了，“没有了他，全家也失去了希望。”

同事、家人对于罗塞尔的评价，让不少人感到意外。盗机事件刚发生后，许多人猜测肇事者很可能又是一个性格乖僻、不满社会的“疯子”。

如何会开飞机是谜

不是飞行员的罗塞尔如何会开飞机，也是一个谜。

当地时间10日晚8时左右，罗塞尔盗走了地平线航空公司一架76座庞巴迪Q400商用飞机。当时飞机停在西雅图机场的维修区域，机上无人。

罗塞尔没有受过飞行员的训练，但他不仅把飞机开上了天，还开着飞机飞了1个多小时。

美国地平线航空公司CEO盖瑞·柏克接受美国NBC采访时称，不知道罗塞尔是怎么学会开飞机的，“我们不知道他是从哪里学的。”按照柏克的说法，罗塞尔在空中做的有些飞行动作颇具难度。

而根据罗塞尔和空中交通管制员的对话记录，他开玩笑说，自己会开飞机，是因为他打了很多游戏。

罗塞尔与空中交通管制员及飞行员的对话记录已流传至网上。从已曝光的对话来看，罗塞尔并没有伤害他人的意图，他说，“我不想伤害任何人。有很多人关心我，得知我做了这样的事后，他们肯定会很失望。我想对他们中的每一个人都表示歉意。”

他还问空中交通管制员，如果他能成功让飞机着陆，阿拉斯加航空公司是否会让他成为一名飞行员。

其中一名空中交通管制员回答称：“如果你能让飞机下来的话，他们会给任何你想要的工作。”罗塞尔回应称：“是呀，对的。”

据美国媒体报道，罗塞尔在地平线航空公司工作了3年多。在此之前，他和妻子开了一家面包店，也经营了3年多时间。2015年，他和妻子从阿拉斯加搬至西雅图，进入地平线航空公司工作，负责机场地勤。

暴露机场安全漏洞

对话记录还显示，罗塞尔其实并没有让飞机降落的想法，他也没想着幸存。一些媒体称，罗塞尔有自杀倾向。

在两架F-15战机的跟踪下，罗塞尔驾驶客机在空中飞了1个多小时，最后坠毁在人烟稀少的凯特恩岛，距离机场约40公里。除了罗塞尔外，没有造成其他人员伤亡。

目前，美国联邦航空局、联邦调查局和国家运输安全委员会等多个机构正联合调查这起偷驾飞机并致飞机坠毁事件。据报道，盗机事件一度让机场所有飞机停飞。

此次盗机事件让不少人对机场和航空公司的安全漏洞感到担忧。有分析指出，员工问题已成为美国航空业面临的主要风险之一。