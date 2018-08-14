通用汽车全球执行副总裁钱惠康：-有幸见证中国从自行车王国变成汽车大国

晨报记者 林劲榆

“从两轮到四轮，四十年来，中国已经从自行车王国变成汽车大国。”通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁钱惠康接受记者采访时说。作为中国人出行方式翻天覆地变化的亲历者、见证者，通用汽车从高速增长的中国受益良多，与中国市场携手发展。

通用四分之一利润靠中国

自2001年底加入世界贸易组织后，中国汽车市场开始出现爆发式增长。数据显示，2017年中国汽车共产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，产销连续9年蝉联全球第一。对通用汽车而言，中国市场是其全球布局中最重要的一个部分。2017年，通用汽车及合资企业全年在华零售销量首次突破400万辆，而中国也已经连续第六年蝉联通用汽车全球最大市场。

如今，通用汽车将近四分之一的利润来自中国。根据通用汽车公司刚刚公布的2018年第二季度财报，今年第二季度其净收入达368亿美元，并获得了24亿美元的利润，得益于凯迪拉克和宝骏两大品牌的突出表现，通用汽车第二季度在华投资收益创同期新高，达5.92亿美元，中国业务的利润已经占到通用全球的24.7%。

改革开放影响了世界格局

从不起眼的市场，到占通用汽车四分之一全球销量，中国汽车市场现在几乎是通用汽车全部增长动力的来源。近20年来，通用汽车的命运和中国市场交融交汇，成为中国车市的见证者、亲历者和受益者。

在20年的成长中，中国市场牢牢地吸引着跨国公司，不仅仅是庞大的市场，改革开放释放的制度优势发挥着越来越重要的作用。

“改革开放是中国现代历史中至关重要的分水岭之一。从拥抱市场经济到加入世界贸易组织，从设立深圳经济特区到试点自由贸易区，中国政府的一系列举措不仅极大地释放了经济发展的巨大潜能，使中国在各行各业一跃成为国际舞台上的重要参与者，更让中国亿万百姓直接受益。改革开放也调动起中国市场中所蕴藏的无穷潜力及机遇，吸引了众多外国企业来华投资发展。合资模式的引入在中国汽车产业的发展中扮演了举足轻重的作用。这一模式将跨国企业的产品、技术以及标准与中国企业的本土洞察和适应能力相结合，通过‘强强联合’打造行业的全球竞争力。”钱惠康表示，通用汽车有幸能够在中国打造世界级汽车产业的进程中占有了一席之地。

值得注意的是，通用汽车中国科学研究院已成为通用汽车全球四大研发中心之一，通用汽车中国科学研究院的创新研发成果被广泛应用于通用汽车的全球产品上，而不仅仅局限于中国市场。

钱惠康表示，中国过去40年的改革开放不仅深刻改变了这个国家的面貌，也极大地影响了世界格局。为全球跨国企业带来了前所未有的机遇。通用将牢牢抓住这一良机，持续与本地合作伙伴携手努力为中国消费者提供更安全、更优化、可持续的未来个人出行方案。

不仅合资造车更是战略伙伴

对于通用汽车来说，中国市场已经不仅仅是利润来源了，中国最大的汽车车企上汽集团更是通用汽车全球重要的战略伙伴。

1997年6月12日，上海通用汽车有限公司正式成立。作为当年中美最大的合资项目，上海汽车集团股份有限公司与通用汽车公司以50：50的比例共同投资15.71亿美元，除建造了一家通用全球最先进的工厂外，还成立了负责整车开发的泛亚汽车技术中心，此举开创了跨国公司在中国合资建立汽车研发基地的先河。

2008年美国金融危机期间，上汽通用已成为通用为数不多保持盈利的子公司，为通用汽车摆脱金融危机立下了汗马功劳。

一次特殊的经历更让两家车企从国内合作转变为全球战略合作。2009年通用汽车在美国破产重组，剥离负资产，在国际甩卖不良品牌。此时，通用汽车有回笼资金的需求，而上汽也正面临新的上市财务准则的挑战，必须取得上汽通用控股权，从而实现并表，并实现整体上市。

双方谈判非常顺利，通用汽车同意上汽集团出资8450万美元收购上海通用1%的股权即在增持至51%的股份后，上汽集团方面获得对上海通用的绝对控股权。不但如此，通用汽车还将其旗下印度业务的近半数股权大方转交给在中国的合作伙伴上汽集团。

不过，通用汽车当时也与上汽集团约定，待“时机成熟”之后，通用汽车将有权尽快回购上述股权。2012年5月26日，上汽集团公告称，董事会已同意通用以9140万美元的现金，回购上海通用1%的股权。

“通用与上汽集团的合作也是全球汽车产业中最为强大及长久的伙伴关系之一。”钱惠康高度评价与中国合作伙伴的关系。

此后，上汽与通用携手收购了原通用印度公司100%的股权，而这次出海为上汽自主品牌在印度、印尼、泰国等地进一步发展奠定了基础，如今上汽MG品牌的生产基地已经遍布东南亚，英伦品牌也在当地热销。

誓言更深入参与中国发展

从无人驾驶汽车、到新能源汽车，通用汽车正在通过前瞻技术，以及与中国市场更深入地合作拓展未来的、持续的发展。

通用汽车透露，很快，国内消费者就能够体验到业内首个量产并可真正实现在高速公路上释放双手驾驶的智能驾驶技术Super Cru ise超级智能驾驶系统。这一前瞻技术引入中国，也是通用在迈向“零事故”愿景之路上的一个重要里程碑。

为了进一步增强通用的本土设计及制造能力，泛亚汽车技术中心今年将在上海成立新的研发中心。通用汽车还将参与今年的中国国际进口博览会，并借机展示对打造更安全、更优化、可持续的未来个人出行方案的构想。

“我们看到中国的改革开放也在继续进行，这将给跨国企业创造更多的机遇。”钱惠康说，中国政府大幅放宽市场准入的计划令通用深感鼓舞。这充分表明了政府对营造充满活力的经济环境及汽车行业所给予的重视。通用汽车热切期待更多政策利好出台，以打造一个更好的营商环境。