栽在环保坎上两公司齐变ST

晨报记者曹西京报道 本周二，辉丰股份和亚邦股份被实施其他风险警示，即变更为ST股，原因均为符合“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，这两家分别经营农药和染料的江苏上市公司，因环保问题停产已满三个月，除了主营受影响，还被罚款，投资者应提防。

亚邦股份主要从事染料及染料中间体的销售与服务，是全球较大的蒽醌系列染料及中间体的生产基地。早在今年4月28日，为配合化工园区环保集中整治要求，亚邦股份产品生产主产区连云港堆沟港镇化工园区内的7家孙、子公司和1家分公司全线停产，进行环保自查自纠。根据公司8月12日晚间发布的公告，目前尚未有公司按计划恢复生产，由于本次涉及停产的7家子公司和1家分公司最近一个会计年度的营业收入合计占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的82.85%，公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“ST”。

亚邦股份称，“公司董事会将加快推进各公司复产工作。目前江苏华尔化工有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司、连云港亚邦制酸有限公司三家企业已对照江苏省沿海化工园区企业整改要求完成整改。”

相比之下，盐城市首家县级上市企业辉丰股份更惨。自今年4月以来，辉丰股份及其高管已收到10份行政处罚。公司及部分子公司的部分生产车间被停产，影响到农药及农药中间体制造业务。

该公司累计被罚1100多万元，环保整改据其预计将花费1130.55万元。公司上半年业绩预期由此两度下调，净利润业绩预测同比下降30%至60%，变动区间为9361.62万元至16382.83万元，且子公司高管及辉丰股份分别以个人、单位涉嫌环境污染罪被立案侦查，董秘辞职，董事长被取保候审。公司股价也从4月19日的3.91元跌至8月12日的2.55元，跌破净资产。