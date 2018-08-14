晨报记者 韩忠益

昨日，受全球股市集体下跌影响，沪深两市低开后大幅下挫，盘中银行、保险等权重板块回落，5G、高送转、国产软件、二孩等概念股有所表现。午后大盘惊魂初定，多头进场推高股指，最后沪市微跌0.34%，创业板涨幅超过1.3%。

国产芯片频获突破

国产芯片制造领域近期取得重大突破，8月9日，中芯国际发布二季度财报并同时宣布14nm工艺已经进入客户导入阶段，这意味着中芯国际有望突破全球芯片制造代工第二梯队，向第一梯队迈进。

从集成电路产业三大环节来看，我国在封装测试领域已经处于世界领先，长电科技、华天科技、通富微电国内三大封测巨头均已跻身世界前十；在芯片制造方面，中芯国际、华虹半导体在尽力缩短两至三代差距；芯片设计方面，华为海思与紫光展锐跻身世界前十。

钛白粉企业受惠涨价

今年以来，钛白粉系列产品已出现多轮提价，成为近期板块强势崛起的主要原因之一。

日前，钛白粉行业巨头科慕再度宣布，自9月1日起，旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。国内主流报价方面，今年以来钛白粉行业已出现多轮提价，7月中旬，钛白粉厂家密集发布了调价函，大约有20多家企业宣布涨价。

目前，金红石型钛白粉含税出厂价格达到每吨15800元-17300元，锐钛型钛白粉含税出厂价格达到每吨13000元-14200元。建议关注相关上市公司走势。

具有投资性价比优势

据报道，指数提供商富时罗素CEO M ark M akepeace公开表示，如果富时罗素决定9月将中国内地股票纳入其旗舰指数，其对中国内地股票的权重可能高于竞争对手M SCI。据券商分析人士测算，根据目前该指数约1.5万亿美元的规模，理论上有望给A股带来5000亿美元以上增量资金，按照目前汇率计算，约合人民币3.42万亿元。

虽然大盘还是在来回反复拉锯，但不可否认的是：市场低估值背景下大股东增持+回购案例也在增多，外资还在源源不断流入A股，6月以来，虽然全球贸易摩擦加剧，但外资投资A股的势头并未减弱。6、7两个月，净流入A股市场的境外资金达498亿元。2800点下外资算是吸足了筹码。

因此，目前各种消息驱动下热点轮动带来的结构性机会层出不穷，市场具备中长期投资性价比优势。

技术上，昨日大盘再次经受了利空冲击的考验，探低回升，短期均线金叉在即，大盘短线无忧。