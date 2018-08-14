风 雨

上周在国务院决定成立国家科技领导小组后，资本市场作出了正面反应，科技风暴席卷A股并推动市场人气急剧升温，创业板50大涨。A股及时避免了一场继续探底的危局。从盘面看，原来一些对股市的不确定因素正在逐渐减弱，前期股指暴跌已经充分消化了这方面的利空，上周连中兴通讯都涨停了，那大盘短线趋稳的可能性还是蛮大的。

“我认为，A股市场是不是企稳还值得观察，但短线已经形成清晰的涨升主线倒是确定的，比如大基建板块就明显受到了资金的追捧，不仅仅有工程机械板块的重心上移，而且还包括补短板的中西部地区的水泥建材股的强势走高，这就意味着基建项目的陆续开工，将刺激着此类个股的业绩弹升的预期，进而推动着市场局部热点的蔓延。”华风道。其实不仅仅是大基建板块有资金流入，近期的5G板块、医药生物板块表现都很好。他相信如果有越来越多的板块进入反弹通道，大A股的赚钱效应就会逐渐丰富起来。

“技术上，上周两根长阳夹一阴，预示着主力精心构筑的市场底部正在逐步成型。目前，没有人怀疑沪深两市估值处于历史低位的事实，政策底部也已基本确立，但由于外部不确定因素尚未完全明朗，所以底部的构筑显得不那么顺畅和容易，但拉长的底部构造，并不会影响中长线资金逢低布局的决心和计划，他们可以使底部区域延长，但空间打压已经随着时间的拖延，越来越显得力不从心，每一次杀跌都会迎来有力反扑，久而久之，底部区域就会越来越扎实。周一，大盘再次探低回升，说明做多动能还是很强烈的。”高智说。他认为由于前期的过度下跌释放了风险，一些离场的资金其实是未来潜在的多头，这些资金看到市场人气回升，必然会重新伺机入场抢反弹，从而为后市构筑中长期大底带来了契机。

今日行情预测：上涨仓位：70%

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