微信支付可享信用卡积分服务

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

8月1日，微信信用卡还款正式开始收费之后，做出了一个挽救措施：微信支付开通了信用卡积分服务。

目前，已开通的银行包括招商银行、农业银行、工商银行、平安银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广发银行、中国银行和交通银行。可以预见，接下来会有越来越多银行开通移动支付信用卡积分服务。

晨报记者亲身体验发现，微信支付信用卡积分服务还是比较便捷的，但是部分银行不支持实时到账且有积分上限，需要用户自行关注积分状态。

微信刷卡积分优惠多

8月1日，微信支付推出了信用卡积分服务。用户通过微信支付绑定信用卡、刷卡消费，可以享受实体卡刷卡同等积分福利政策。微信支付还同步上线了积分兑换服务。

目前，微信支付已开通包括招商银行、农业银行、工商银行、平安银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广发银行、中国银行和交通银行在内的十大银行信用卡积分服务。通过微信支付绑定信用卡的用户将自动开通信用卡积分功能，用户使用微信支付刷信用卡消费，将获得与实体刷卡一致的积分。用户也可以通过信用卡积分提醒功能实时查询所得积分。微信支付方面表示，各大银行的信用卡积分打通标志着微信支付为用户提供的移动支付具备了更完善的金融服务能力。

其中，部分银行通过微信支付刷卡消费，还可获得积分奖励。例如，浦发银行信用卡用户通过微信支付刷卡消费将获得两倍积分奖励。而且积分打通后，信用卡刷卡所获得的积分，不仅可以在银行信用卡中心兑换商品和服务，还能兑换微信支付立减红包。例如，使用浦发银行信用卡攒够1600积分可兑换1元立减优惠。

通过微信支付，不同银行信用卡所获得的积分也不相同。例如，招商银行的积分规则详情显示，持卡人需在每月月底前至掌上生活APP指定页面领取当月积分奖励的资格。当月积分奖励将于次月起60个工作日内入账。工商银行则仅限通过微信渠道进行的工银信用卡消费交易获得积分，在活动期间发生退货交易，所累积积分将退回。仅支持累积个人综合积分，不支持累积联名积分。中国银行需要持卡人通过中行信用卡微信公众号或缤纷生活App报名才可获得积分。每名客户每月最多获得10万积分奖励。光大银行信用卡的奖励积分要在消费后的2个工作日内添加至客户信用卡积分账户。浦发银行信用卡的积分非实时获取，积分明细要登陆浦大喜奔App或在“浦发银行信用卡”官方微信查询。中信银行每自然月每位客户最多获得1万积分。平安银行信用卡的积分将在消费后约3天入账银行卡账户，积分有效期自发放日起6个月，每月获赠积分不超过2万积分。广发银行信用卡则是在每月6日将上月积分自动入账至银行卡账户，而且客户获取积分最高为10万分/年。

晨报记者通过微信支付使用招商银行信用卡消费发现，刷卡后积分并不是实时到账，也不能在微信界面上直接领取，需要另外在招商银行信用卡的掌上生活APP上操作。步骤不够简便，积分到账时间也比较长。对于追求快捷而使用微信支付的持卡人来说，若是日后该功能可以做到实时直接到账会更加便利。

此次，微信支付联手十家银行开通信用卡线上消费积分服务对于持卡人来说确实是一个重大利好消息。移动支付的崛起，改变了已有支付市场的格局。而微信的这一举措也将改变信用卡与移动支付的关系，这是银行拥抱移动支付迈出的重要一步。可以预见，接下来会有越来越多银行开通移动支付信用卡积分服务。

移动支付可积分情况不一

对持卡人来说，刷卡消费累积的信用卡积分可以用来兑换实物礼品、刷卡金、航空里程等超值商品，积少成多也可变相削减持卡成本。持卡人对信用卡积分还是比较重视的，移动支付刷卡无积分对很多吸管用手机支付的持卡人来说无外乎是一种损失。

除了微信支付，其他移动支付定信用卡消费也有部分银行信用卡可以进行积分，但具体要看各银行的规定，而且很多都有时效限制。

晨报记者整理发现，截止2018年12月31日，交通银行信用卡使用支付宝消费可计积分，大部分联名卡不参加。中国银行信用卡在支付宝、京东支付和唯品会消费可计积分，每月上限10万分。中信银行部分联名信用卡在支付宝、京东支付、百度支付和苏宁金融消费可积分。广发银行信用卡使用支付宝、京东支付、百度支付和苏宁金融消费可积分，其中支付宝上限为10万分。兴业银行PASS卡当月只要有POS机交易，次月使用支付宝、京东支付、百度支付和苏宁金融消费可积分，每月最高1万分。平安银行爱奇艺卡使用支付宝、京东支付、百度支付和苏宁金融消费可积分，每月积分上限5000分，次月10日前到账。除此之外，仍有部分银行信用卡明确规定线上支付不累计积分。