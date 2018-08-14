债基发行遇冷-8月已有4只基金募集失败

见习记者 王禹心

据东方财富Choice数据显示，从8月1日至8月12日，不到半月的时间里已有4只新基募集失败。新基发行正遭遇前所未有的寒冬。

虽然8月份的整体数据尚未出炉，但在过去的七个半月时间里，据不完全统计，已有16只新基募集失败，其中债券型基金有10只，占比62.50%。从8月初截至到8月12日，募集失败的4只基金中有3只为债券型基金。

有公募基金的工作人员对记者表示，债基发行遇冷或与近期信用债违约事件有关，投资者避险情绪蔓延，市场上存量的部分债基都将面临清盘或转型。

募集失败数量增多

自去年4月29日开始，嘉合基金发布《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同的公告》，公告显示该基金的募集期为2017年3月20日至2017年4月19日，在此募集期内未能达到基金合同生效条件，所以基金合同暂不生效。这也成为公募基金史上第一只募集失败的案例。此后，新基募集失败数量增多。据不完全统计，截至2018年8月12日，已有23只新基募集失败，其中2017年有7只，2018年有16只。

在2018年前7个月时间里，平均每月会出现1-2只新基募集失败的情况，而从8月1日至8月12日，不到半月的时间里已有4只新基募集失败。8月募集失败的4只基金分别是中金金益债券型基金、银河可转债债券型基金、银华岁弘定期开放债券型基金和银华尊享多策略优选混合型基金。

记者从中金基金发布的“中金金益债券型基金”基金合同不能生效公告中看到，该基金自去年4月拿到证监会批文，11月得到证监会批复准予延期募集，而其募集期是从今年的5月18日至7月18日，为期两个月。据悉，该基金募集失败的原因是募集金额少于2亿元且基金认购人数少于200人。

新基募集失败已不是新鲜事，记者注意到，一些基金公司在发布其基金合同不能生效的公告时，仍较敏感的在其公告名称中隐去“不能生效”的字样。此外，据东方财富Choice数据显示，从8月1日开始，截至8月12日，已有12只基金发布延长基金募集期的公告，而其募集期限届满，如仍未能达到募集条件的，也将面临基金募集失败的结果。

避险情绪蔓延

市场的变化成为新基募集失败的原因之一。“今年以来，信用债违约事件不断发生，投资者出于避险的考虑赎回资金，市场上存量的债基都面临清盘或转型，何况新发的基金，所以8月中有3只债基发行遇冷也能理解”华南某公募基金的工作人员对记者说。除以上原因外，产品同质化严重、宣传发行渠道有限等都有可能导致新基募集失败。

此外，基金合同生效其中一条的规定是，如果募集期间届满，开放式基金要满足募集份额总额和募集金额均不少于2亿元，基金份额持有人的人数不少于200人。有业内人士对记者表示，早前公募基金为了使新发基金达到发行标准，常常会找机构投资者帮忙在发行中“注水”，然而自去年3月开始，基金发行新规明确指出，单一投资者持有基金份额的比例需低于50%，没有了机构资金的“应援”，这也使得很多新发基金在募集阶段就注定了失败的结局。

投资者不承担损失

根据我国《基金法》的有关规定，基金募集期间内募集到的资金应存于专门的账户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。而如果基金募集失败，那么基金管理人应当在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

记者从多家基金公司了解到，基金募集失败对投资者几乎不产生影响；然而对于基金公司来说，影响却不小，“如果新基募集失败的数量少还好，数量多的话肯定会对基金公司的品牌产生影响，而且新基发行所耗费的时间、金钱和人力成本也要考虑在内，损失肯定是有的”某基金公司的工作人员如是说。此外，记者也了解到，如果基金募集失败，那么在基金发行过程中所产生的信息披露费、宣传费用、律师费用等由基金管理人来承担，也就是发行该基金的基金公司要承担这部分损失。同时，基金管理人也不能向投资者请求报酬。