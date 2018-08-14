有利网坚守社会责任 普及风险教育倡导理性投资

近年来，互联网金融如雨后春笋般蓬勃发展，为投资者提供了便捷的理财渠道。但是，一些暴雷平台的出现，也让投资人蒙受了损失。为了普及风险教育、倡导理性投资、践行企业社会责任，近年来有利网通过线上金融小课堂、线下主题讲座等形式，针对不同群体的需求，进行了持续的投资者教育工作。

线上线下结合

多层次开展金融知识普及

有利网上线于2013年，至今已拥有超过3000万投资出借用户。在这些出借人中，80后占比最大，他们对新鲜事物的好奇心强，在网络上活跃度高。针对这类出借人，有利网将“线上互动”作为核心，以轻松有趣、涉猎广泛、专业易懂的形式开展金融知识普及。

在有利网官方APP上，“金融小课堂”鼓励用户答题赢奖，培养了出借人学习金融知识的习惯；在微信公众号上，“利友课堂”、“有利研究院”等栏目长期开设，偏重于热点话题和行业趋势的传播，帮助出借人对互金领域进行深入了解。有利网的官方论坛也一直是出借人交流理财知识、分享投资经验的渠道。

线下交流会和见面分享会也是有利网和用户进行深度交流的机会。在以往的有利网“YooLife优质生活主义用户见面会”上，理财达人三公子、海椒妞、力哥等现身说法，与投资人分享房产投资、子女教育、养老保险等话题经验，引导投资者养成正确的投资习惯，帮助投资人根据自身情况制定投资策略。在交流中，有利网负责人还会根据用户提出的问题，进行反馈解答，增加了平台的透明度，提高用户信心，更

好地助力平台发展。

开展特色教育

公益讲座践行企业社会责任

在当下，投资者教育与保护是国家金融工作的重点。一方面，金融市场中小投资者众多，投资经验和风险意识不足，金融知识有限，容易在复杂多变的金融市场中受到诱惑和欺骗；另一方面，各类金融机构、服务企业应当自觉履行社会责任，探索将投资者教育工作系统化、常态化的途径，将投资者教育与保护工作落到实处。

为此，有利网党支部利用“非公企业与社区手拉手活动”等契机，邀请金融风险、法务等领域的工作人员，从反金融诈骗的角度，开展了一系列公益大讲堂进社区活动。这些活动提高了社区居民的反诈骗意识，增强了居民甄别非法理财产品的能力。

全面、丰富、实用，紧贴社会经济发展的实际，有利网在投资人教育方面的工作一直坚持专业与接地气结合，知识与案例并重，以互动交流与多层级开展，受到公众的广泛好评。 （有利网）