重生还是沉沦 三大球期待亚运救赎

新华社记者 张泽伟 马邦杰 李博闻

足、篮、排三大球，历来承载了中国体育迷最多的关注和期待。然而，上一届在仁川举行的亚运会上，中国三大球六项目无一枚金牌入账，着实令人尴尬和失望。雅加达亚运会在即，中国三大球又将交出怎样的答卷？

中国女排无疑是三大球中的实力担当，这支以里约奥运会冠军成员为班底的“金牌之师”，在亚洲范围高人一筹，只要不自乱阵脚，这枚亚运金牌当是囊中之物。

当然，轻敌乃兵家大忌。韩国、日本、泰国女排并非鱼腩之辈，尤其是韩国女排，正是她们在2014年亚运会上终结了中国女排亚运五连冠的梦想。在今年的世界女排联赛上，韩国也曾3∶0战胜并非全主力出战的中国队。此番亚运会，中国女排姑娘们仍需严阵以待，正如总教练郎平所言，奥运冠军并非就是当然的亚洲冠军，“亚洲冠军也是要拼来的”。

与女排相比，中国男排的小伙子们受到的关注少了很多。“少帅”沈琼将带领中国男排B队出征雅加达。这是一支新老结合的队伍，有张晨、仲为君、任琦、李润铭等多名老将，也有彭世坤这样不满18岁的新人。

中国男排已近20年没有拿过亚洲冠军，近几届亚运会，中国男排最好的成绩是2006年多哈亚运会的银牌。本届亚运会，中国队的老对手日本、韩国以及亚洲霸主伊朗队都是夺冠热门，中国队若能收获一枚奖牌，便不虚此行。

以奖牌为目标的还有中国男篮。李楠率领的中国男篮红队将在打完斯坦科维奇杯后直接前往雅加达。这支聚集了周琦、丁彦雨航、王哲林等骁将的队伍，具有实力与亚洲高手一较高下。目前来看，中国队遇到两大困难。

一是赛程的调整打乱了备战。由于有参赛球队退出，中国队的对手和赛程都有相应变化，最终与菲律宾、哈萨克斯坦队分在了D组。亚运首战便是硬仗，中国队将死磕菲律宾队。

男篮红队面临的第二个困难是伤病。翟晓川久伤未愈，无缘亚运；周琦与丁彦雨航也属伤愈复出，身体状态尚未恢复至百分之百；更揪心的是主力控卫赵继伟临阵受伤，将告别赛场数月。困难面前，中国男篮的小伙子唯有全力以赴，才能实现李楠提出的“争取最好名次”的目标。

全新的中国女篮有望在亚运会上让人耳目一新。这是主教练许利民第一次带队参加亚运会，也是12名队员的第一次亚运之旅。论实力，这支中国女篮在面对日本、韩国和中国台北队时，都没有绝对取胜的把握。但初生牛犊不怕虎，年轻有朝气的女篮姑娘们期望以新的心态、新的精神面貌来展现中国女篮的战斗作风和技战术水平，决心把四年前丢掉的亚运冠军夺回来。

让人又爱又恨的中国男足，将又一次迎来大赛的检验和球迷的品评。中国队此番放弃了超龄名额，以全U23阵容出战。与阿联酋、叙利亚和东帝汶同组的中国U23男足，将在8月14日首战东帝汶。

集合了国内U23最强阵容的中国队，在此前的两场热身赛中战胜了马来西亚队和以U21年龄段为主的伊朗队，士气正旺。但客观上说，中国男足在亚洲范围内早已无优势，本届亚运会，他们首先考虑的还是小组赛阶段平稳出线，力争取得理想战绩。成绩之外，球迷最关心的恐怕还是这支中国队将呈现怎样的战斗风貌、技术风格、未来潜力。

近些年不温不火的中国女足，则期待在雅加达绽放。贾秀全今年5月成为女足新任主帅，他也给球队注入了新的战术思想，更加注重攻防转换，“该控球时能控住，该进攻时能上去”。

王霜、任桂辛、赵丽娜、王珊珊、古雅沙、娄佳惠等悉数入选亚运女足阵容。面对成绩压力，贾秀全表示，取得好成绩提升队员自信心很重要，同时通过大赛考察队员、备战明年的女足世界杯才是最终目的。

相对于主帅的低调务实，女足姑娘们的目标更为直接和提气。刚刚加盟巴黎圣日耳曼的前锋王霜直言，希望带着亚运会冠军去巴黎。当然，中国女足姑娘能否如愿以偿，还要看能不能迈过日本、韩国等强队的关卡。