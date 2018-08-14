上海体彩中心携手五星体育广播-举办观赛购彩活动

晨报记者 黄宇龙

上周末，2018-2019赛季英超联赛揭开战幕，首轮焦点战——新帅埃梅里率领的阿森纳对阵卫冕冠军曼城的比赛，万众瞩目。8月12日当晚，上海市体育彩票管理中心携手五星体育广播，推出迎接竞彩新赛季的主题活动——英超揭幕轮“阿森纳vs曼城”的线下观赛。

近百名英超球迷齐聚上海阿森纳主题餐厅（圆明园路185号兰心大厦），一同观看了这场揭幕轮的压轴焦点战。五星体育广播主持人嘉元、张瑶和汪轩，也在现场和球迷朋友们一起互动观赛。在活动现场，上海体彩APP继续推出了在线聊球竞猜赢购彩资金的活动，五星体育广播还推出了“你购彩我买单”、“英超俱乐部队名萝卜蹲”、“竞猜英国著名景点剪影”等一系列活动，现场球迷及购彩者参与踊跃。

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8月12日晚阿森纳VS曼城的比赛正是其中一场开售竞彩胜平负玩法单关的赛事，斯特林上半场为曼城建功，贝尔纳多·席尔瓦下半场抽射得分，2比0。

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