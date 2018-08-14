黄渤七年磨《一出好戏》-“找虐是不想做保质期两月的快销品”

晨报记者 陆乙尔实习生刘菁

前后筹备约七年，拍摄近半年，上映两三个月前就开始宣传路演，还参加了 《创造101》《快乐大本营》等多档综艺节目……从制作到宣传，黄渤为了自己的导演处女作 《一出好戏》可以说是“呕心沥血”，一如“处女座”性格力求完美，在自己能达到的程度 “付出百分之百的努力”。

从结果来说，“渤哥”应该能松口气了。尽管 《一出好戏》“反乌托邦的群像寓言”题材在国产片中很罕见，凭借着良好口碑，该片在上映第二天单日票房就成功反超 《爱情公寓》，上映4天票房已突破6亿元，预计累计票房能达10亿级别。同时，豆瓣评分7.4分的成绩在暑期档的国产片中位列第二，大部分人都从片中看到了导演的真诚、努力与野心。

网友曾因黄渤的票房号召力而赠他“50亿影帝”的称号，如今自己“七年磨一剑”的成果接受观众检阅，正式上映前黄渤在接受晨报记者专访时的表态是自信又略带忐忑的，“如果纯粹为了票房，我就不会拍这个题材了，但票房对我来说重要吗？重要的。”当然，对于黄渤来说，呆在这个圈子的意义早已不再仅仅是争名争利，“多多少少把自己当成一个中国电影人的话，我觉得应该做出一些事业上的努力吧，不能一直往回拿东西，也要愿意冒冒风险，尽尽责任。”

提炼寓言

“有点像人类小发展史”

新闻晨报：《一出好戏》为什么准备了七年那么长时间？

黄渤：有故事雏形是2010年，一个剧本需要经历的曲折弯路、迈不过去的坎，该碰你都得碰到，没有一个梯子能一下子就搭到终点。要说能拍其实早就能拍了，但自己老觉得还不行，就推翻了无数次，又闭关拉着编剧去各个地方的小黑屋写，写完了再推翻，推翻后再建立，建立完了觉得又不合适再改，包括讲述方法，包括里边的细节桥段。

新闻晨报：《一出好戏》是一个魔幻现实主义的寓言故事？

黄渤：我想要讲的确实没有那么简单，它是一个寓言体的东西，需要提炼，其实整个有一点像人类小发展史的进程，关乎生存、权力、人性。但这些都是背景，我还是以主人公的欲望为主线，就很简单清晰。

新闻晨报：这个故事跟现实的连接点是什么？

黄渤：我们平时在现实生活里是需要秩序的，有法律，有道德伦理、规矩，有很多的约束，我想看看大家突然到了一个新环境，重新将这些抹平、把这些外衣脱掉以后会怎么样。我希望电影有这个真实感，但也不会把它弄到残酷滴血的程度，因为它还是一个寓言体的东西。我希望大家感触更多一些，而并不仅仅是视听上的震撼。

新闻晨报：你希望观众看完后能有所思考？

黄渤：我把该摆的都摆进去，大家各取所需。有人看到的是爱情，有人看到的是残酷，有人看到的是经济规律，有的人看到的是预言。我做这个片子的初衷就是这样。我不想拍一个保质期只有两个月的片子，过去就过去了，这戏花好几年的时间，肯定不想只做一个快销品。

拒绝稳妥

“希望能够让自己再兴奋起来”

新闻晨报：《一出好戏》一开始就确定要自导自演吗？

黄渤：其实最早的时候压根就不想演，拍的时候也确实感受到了，因为我觉得这是一个不太科学的事情，人会太分裂。最早的故事不是现在这样，是分阶段性的，一个故事用不同表述角度来拍，我只演其中一个阶段，没那么吃力。但后来觉得那个方式对于观众的理解和观影习惯来说可能有些挑战，最后还是用一个主线把故事统了。

新闻晨报：为什么导演处女作选择拍这样一部对于新人来说有难度的群像戏，而不是比较稳妥的题材？

黄渤：我拍完《鬼吹灯之寻龙诀》后几乎停了三年，停三年我要是演戏可以演很多，这是最保险的，但对于我来说没什么意义。确实拍一个正常的简单的结构性喜剧比较保险，但是，停三年到头来为了票房，这不是个笑话吗？而且拍这个戏，前提也是在那段时间对于演戏稍微有一点困惑，找不到你喜欢这个职业时那种初始的力量和意义，感觉什么都不对，想找一个难度大一些的戏，希望能够让自己再兴奋起来。

新闻晨报：是不是之前有点“疲了倦了”的感觉？

黄渤：最开始演戏的时候，琢磨角色，会给导演很多种演法，拍个几十条，这个时候你会觉得可以再好一点，也会一直在找。但随着经验相对丰富、表现力也慢慢成熟后，这些东西可能一两下就找到了，大家会说“黄老师够了，这就很好了”。时间长了，演戏就是一个纯工作了，我不想这样。

新闻晨报：拍完《一出好戏》你又重新找到那种兴奋感了吗？

黄渤：这个过程中肯定有，其实就是处女座“找虐”啊。还有就是我以前没有机会接触到某些知识领域，在这个过程中得到了学习和完善，这其实是兴奋的。

继续行路

“不能观众喜欢什么就喂什么”

新闻晨报：你觉得当演员这一路以来是幸运的还是艰难的？

黄渤：我觉得老天爷对我已经很好了。2000年演第一个戏，2004年毕业，然后毕业就演了《疯狂的石头》，就有一些人认识我了。这也并不代表这个过程中就那么好走，但因为从小经历比较丰富，该见的在我上大学之前几乎都碰到了，演出、跑江湖、骗子、善良的、害你的人等等，什么都有，所以知道后面的人生路上会遇到大概什么样的东西，能推断出后边的路并没有那么好走。抱有这个心理预期，那就还好，你都能接受。

新闻晨报：你选择像张艺兴这样的人气年轻演员来演 《一出好戏》，感觉他们好像更轻松地就能获得更多东西？

黄渤：我想起最早我们那时候，都是陈道明陈宝国那些演员，那时候也有好多文章在说年轻演员能接得住吗？但是随着时间慢慢推移，这需要发展成熟，现在的年轻演员也一样，他们需要时间，需要一次一次的锻炼，之后自然就大浪淘沙，有一些真耐得住的、用功用心加上有天赋的，我觉得自然会

有结果。张艺兴就是，从大家反馈来看，角色满意度还挺高。

新闻晨报：暑期档竞争激烈，《一出好戏》票房好坏对你来说重要吗？

黄渤：如果纯挣票房，我就不会做这个了，但是票房对我来说重不重要？当然重要。无论反应结果是好是坏，我都接受，还是希望自己花了几年的作品更广泛地被人观赏到。做各种各样的宣传活动其实跟拍戏是一样的，我觉得宣传是电影的一部分，我付出百分之百的努力，也是想让更多人看到电影。

新闻晨报：网友还送你一个称号叫“五十亿影帝”，这样的票房数字对你有什么意义吗？

黄渤：我们不是都认大数据嘛，所以说它是一个数字依据。之前的确获得了一定的票房成绩，会有一些观众喜欢那些电影，但是不能观众喜欢什么就喂什么，大家喜欢吃快餐，我就永远做快餐。你在这行业已经这么长时间了，多多少少把自己当成一个中国电影人的话，对市场也好，对这个行业也好，我觉得应该做出一些事业上的努力吧。不能一直往回拿东西，也要愿意冒冒风险，尽尽责任。