6月汽车进口同比暴降87.1%-进口车市场品牌结构会出现较大变化

晨报记者 邬思蓓

关税下调政策实施之后，6月进口车并未出现强力反弹。近日，中国汽车流通协会发布数据显示，6月，中国汽车进口量为1.5万辆，同比下降87.1%，降幅度巨大；1-6月，累计进口汽车45.2万辆，比去年同期下降22.1%。中国汽车流通协会进口车委员会主任王存表示，上半年进口车下滑幅度如此之大，在历史上都比较少见。与以往去库存时进口量大幅下降不同，今年库存处于合理水平，进口量下滑主要是受到关税政策的影响。

与此同时，6月我国进口车销量也出现大幅下降。数据显示，国内进口车6月共销售 6.3万辆，同比下降 21.2%；1-6月，进口车累计销售39.4万辆，同比下降9.8%，终端需求下降幅度较大。王存表示，受关税下降影响，消费者预期进口车价格将会下降，持币待购现象显现，导致6月销量不佳；同时，美国生产的车辆将在7月加税，部分品牌较上月销量有所增长。王存进一步解释道，自4月宣布关税将下降以后，消费者已经出现观望态度，当月终端交付消费者数据开始下滑。关税正式下调后，车企第一时间调整进口车价格，为进口车带来25%的环比增速，然而市场并未真正恢复，因为更多消费者认为7月1号后价格会进一步下调.

上半年进口车前十品牌中，除雷克萨斯和沃尔沃以外，其余品牌均出现下滑；从6月单月来看，除三菱外，其余品牌均同比出现下滑，其中，路虎、福特、沃尔沃、宝马下滑幅度明显。王存表示，雷克萨斯和沃尔沃上半年有所增长，整体来看是库存控制的相对较好，但6月依然没能逃脱下滑的命运；三菱6月出现增长，主要是平行进口带来的增量。

具体到车型来看，进口车中轿车、SUV和M PV均出现下降的态势，其中SUV和M PV车型下滑幅度明显，分别下降29.1%和42.3%。王存表示，终端销售车型均无正增长，说明进口车市场受到的冲击很大。此外，平行进口车也未能幸免于难。数据显示，6月平行进口汽车共1121辆，同比下降92.2%；1-6月，平行进口车共5.95万辆，同比下降24.0%，占进口总量的13.1%，相比2017全年的14.2%下降了1.1个百分点。

值得一提的是，平行进口车市场品牌集中特点显著。其中，丰田依然是份额最大的品牌，6月占比为31%，福特和路虎位居二、三位，宝马排名滑落到第五位，前六大品牌累计份额为83%，集中化趋势明显，且主力品牌均遭遇断崖式下滑。王存表示，平行进口一方面要面临关税政策的影响，另一方面还要符合我国的环保要求，一旦排放不达标就会限制入境，影响下半年的供给情况。“我们预计，今年平行进口不会有太多的增长。”

在谈及关税政策对进口车全年的影响时，王存表示，在贸易战的影响下，进口车下半年的格局是80%的车型享受15%的关税，剩下20%的进口车将征收40%关税。如以特斯拉为代表仅在美国建立工厂的企业，势必会将增加的关税转移到消费者身上，进而降低产品竞争力；而以奔驰和宝马为代表的企业，全球有多处工厂，新车价格涨幅不大。整体来说，进口车市场的品牌结构可能会出现较大变化。