好奇不止 挑战极限-深度体验广汽本田第十代雅阁（ACCORD）锐·混动

近日，“好奇不止 Endless Cu riosity——第十代雅阁（ACCORD）锐·混动媒体试驾会”热力开启，全国各地媒体齐聚草原城市呼和浩特，在蓝天与碧草间畅快淋漓地体验了第十代雅阁（ACCORD）锐·混动全新的产品魅力。

不可否认的是，颜值是汽车消费者首要关注的因素。第十代雅阁（ACCORD）锐·混动秉承汽油版车型年轻化的设计美学，采用Honda家族化设计语言，整体动感十足；车身两侧及车尾均增加了极具辨识度的HYBRID混动专属标志，前大灯与尾灯均加入浅蓝色饰条，彰显混动科技魅力。源自“剧院式”设计灵感，第十代雅阁（ACCORD）锐·混动内饰一如既往具备高品质感。

强劲的动力“心脏”带来全方位提升的驾驭乐趣。第十代雅阁（ACCORD）锐·混动搭载的Honda最新研发的第三代i-MM D双电机混合动力系统，具备更优秀的加速性能和油耗水平。区别于其它品牌的混动技术，i-MM D最大的优势是能够针对不同的行车路况条件，灵活选择最佳的行驶模式，在“EV模式”、“HYBRID混动模式”以及“ENGINE发动机驱动模式”三种模式间无缝切换，保持在最佳工况，实现低油耗。第十代雅阁（ACCORD）锐·混动在操控方面也丝毫不妥协，采用了更加高级的底盘和转向系统。

据了解，第十代雅阁（ACCORD）锐·混动有望于8月底正式上市，将与汽油版车型形成更丰富的动力矩阵和产品线，全面提升竞争力。 （焦坚英）