北汽新一代绅宝X55“智取”A级SUV市场

8月 13日，“AI LAB——北京汽车新一代绅宝X55全国媒体品鉴会”在科技感十足的北京上地元中心举行，来自全国的近200家媒体聚集一堂，品鉴北京汽车新一代绅宝X55的AI魅力。这款车以A I技术为核心，融合了北京汽车智能化战略的先进成果，将于9月上市，将以异军突起之势，撬动A级SUV市场现有版图。

作为本次品鉴会的主角，北京汽车新一代绅宝X 55是北京汽车2.0时代首款SUV。其车身尺寸分别为：长4480mm、宽1837mm、高1680mm，轴距2665mm，前后轮距分别为1562mm和1552mm，显著提升体量感和乘坐空间，并带来更稳更舒适的驾乘体验。

北京汽车新一代绅宝X55定位为“A I时代SUV”，锁定“新智一族”为目标人群，从AI（人工智能）、Beyond（越级配置）、Care（全心关爱）三个维度切入，紧跟时下青年消费群体对科技、配置、人性化体验的需求痛点，提供一流的驾乘体验。

在技术升级与消费升级的双重背景下，智能化成为各个汽车品牌亟待破解的重要课题。北京汽车新一代绅宝X 55作为北京汽车2.0时代首款SUV，开创性地搭载多款全球领先的A I技术，以超过同级车型的优越配置和人性化关爱，必将给下半年的SUV市场注入全新的活力，带给消费者全新的智慧出行体验。 （刘淑清）