“寻找15年前爱我的你”-东风日产第一代天籁车主征集令（三）

这次征集的三位车主中，一位沈先生说了一句：“希望东风日产这个品牌越来越好！”这句话说出了所有东风日产包括天籁车主的心声。

奚加琦 男 38岁 天籁车主

购车时间：2005年

购车地点：原永达日产罗山路店

“天籁不愧是移动的大沙发”

05年的我跟天籁相遇还是有点缘分的，当时内心是想订购台新车，但是对于品牌没有仔细的关注，于是就在附近看了看，那是我第一次接触东风日产这个牌子，为什么选择天籁，05年时天籁是日产的主打车型，天籁的名字也是由日本日产跑车skyline音译而来，前脸设计和外观很像。同时外观大气，内部空加大，动力足，配置也挺高的。当时价格在我预算之内，没有犹豫就成了天籁车主这么多年了。

不得不说下天籁的座椅，真的非常的舒适，这么多年我也坐过很多其他的车子，舒适度跟天籁比真的是天壤之别，我朋友坐我的车都说天籁不愧是移动的大沙发，瞬间面子倍足。

吕丘云 男 64岁 天籁车主

购车时间：2014年2月

购车地点：上海锦江城市汽车销售服务有限公司

“天籁：极致空间，极致享受”

因原先家用东风雪铁龙车需要置换，考虑到空间舒适性和车辆返修概率，选择了天籁舒适版。至今该车已使用4年，非常合适长途高速，家庭旅游，宽敞的空间能让人缓解不少旅途的疲惫，极致空间，极致享受；此外，除去常规保养以外，该车未有过任何维

修，品质保障，值得信赖。希望东风日产的售后服务能给与老客户更加可见的优惠。

沈四彬 男 47岁 天籁车主

购车时间：2008年

购车地点：东风日产炜业隆佳专营店

希望东风日产这个品牌越来越好”

这款车我是在08年左右买的，跑到现在差不多26万公里。当时因为自己经营一家旅馆自己赚了一些小钱，就想买一辆车带家里人一起出去玩玩，其实我买车就是考虑油耗、空间、舒适度，我之前看过很多品牌，也都试驾过，最后看下来发现天籁还是非常不错的，并且家里人感受下来也很喜欢。于是我就买了天籁这款车。

到今天，这车我也开了十年了，可能对于别的人来说用个五年左右就会把车换了，但是我一直觉得我这个车没什么问题，可以继续开下去，所以我觉得天籁真的很不错。现在因为车子时间太久了，我准备换一辆车了，但还是想买东风日产的车，因为我对这个品牌了解，我放心。

这次的三位车主虽然年龄有差距，拥有天籁的时间也有长短，但他们当初选择天籁的原因却是完全相同的，就是钟情天籁的舒适性；还有就是无论使用了多长时间，他们的爱车除了常规保养，都鲜有机械故障，品质保障令人赞叹不已。 （焦坚英）