插电混动，纯电跑车相继高调上市-新能源车成车市绝对“主角”

这周又有不少新车上市，但似乎“新能源”还是最能吸引消费者眼球的字眼。有专家预计2018年我国新能源汽车产销量将超过100万辆，2020年达到200万辆。可以说现阶段，新能源车已经成为车市的绝对“主角”。这不北京现代首款PHEV车型全新索纳塔插电混动不惜代价几乎请遍全国的媒体为新车造势；而历经坎坷终于上市的前途纯电动跑车以一场高潮迭起的电动跑车邀请赛成功惊艳了在场所有嘉宾。

5年节省12万 全新索纳塔插电混动上市

8月7日，北京现代全新全新索纳塔插电混动正式上市。这款定位于“插电混动多场景旗舰座驾”的PHEV车型，凭借75km同级最长纯电续航、1.3L同级最低百公里油耗，以及融合多达13项ADAS智能辅助驾驶技术的“智心合一”系统等突出优势，成为目前市场中最强合资品牌PHEV。据了解，全新索纳塔插电混动共发布3款车型，官方指导价22.28万元-25.68万元，补贴后售价为18.98万元-22.38万元。

作为北京现代推出的首款PHEV车型，全新索纳塔插电混动的上市不仅进一步完善索纳塔家族的动力总成布局，同时也标志着北京现代在新能源领域向着更为纵深的领域发展，成为首个实现EV、HEV、PHEV三大新能源系列全面量产的合资品牌。

全新索纳塔插电混动搭载曾登榜“沃德十佳发动机”的TM ED系统，可实现同级最低的1.3L百公里油耗，和同级最长的75km纯电续航。超长的纯电续航足以满足日常市内通勤，而同级最低油耗又可为消费者解决长短途行驶的油耗顾虑。

北京现代为全新索纳塔插电混动用户还推出了两年免息的购车政策，并赠送充电桩，此外，对于2018年购车的用户，可享受终身免费道路救援服务，总计可省近2万元。综合所有节省费用，使用全新索纳塔插电混动5年，可节省12万元，让更多的消费者可以更加轻松的享有绿色移动生活。

据了解，现代汽车计划到2025年将扩大开发38种车型，其中包括混合动力汽车和插电式混合动力汽车，以及电动汽车和氢燃料电池车，这也将为北京现代新能源的快速发展提供强有力的技术及产品支撑。 （刘淑清）

中国首款纯电动城市跑车前途K50正式上市

8月8日，中国首款纯电动城市跑车——前途K50在前途汽车苏州生产基地正式上市，补贴后全国统一售价为68.68万元，即日起可登录前途汽车官方网站下单预订。在发布仪式现场，前途汽车董事长陆群向首批车主代表交付钥匙，标志着这款充满驾趣的城市电动跑车的销售正式开启。发布会当天，前途汽车苏州生产基地化身激情赛道，为到场嘉宾奉献了一场高潮迭起的电动跑车邀请赛，国内新能源造车势力风起云涌，前途汽车独辟蹊径，以“驾趣”为产品核心锻铸出首款产品前途K50，为消费者带来超越期待的驾乘体验。正如前途汽车董事长陆群先生在发布会上所说，“我们希望造一部车，能够真正激发人们天性中对速度和驾驭的热情，让每一次出行、以及出行的每一分钟都充满愉悦、驾趣横生。前途K50正是这样一部车。它充分满足城市日常出行的需要，同时又具备出色的赛道能力，让用户感受到最本真的驾驶乐趣。”

作为一款城市电动跑车，前途K50将日常驾驶乐趣视为灵魂。为打造优异的操控性能，前途K50前后搭载双叉臂悬架系统和双稳定杆结构，底盘经过英国米拉公司专业调校，具有极佳的行驶平顺性和操控稳定性。除此之外，为了实现城市场景中更优的操控性能，前途K50配备动态扭矩矢量分配系统，使车辆的行驶更趋于完美的中性转向，能够从容应对激烈驾驶，也能适应相对复杂的城市路况。前途K50还拥有极为出色的轻量化性能，车身全部采用新型复合材料，由全铝合金框架和碳纤维覆盖件共同构成。此外，前途K50搭载前后双电机，可以在BOOST模式下迸发出320kW的综合最大功率；前途K50的NEDC综合工况续航里程超过380公里，可以满足用户在一线城市群之间的当日往返需求。此外，前途K50还提供灵动白、墨夜黑、沙漠金、幻影银、元气红、追梦蓝等6种标准颜色选择，彰显车主独特个性。

前途汽车为消费者提供极具竞争力的金融政策，包括0利率和超长期限、超低利率等多种选择。针对24期和36期采取低息政策。最低13.74万元即可拥有一部令人向往的城市跑车，更提供长达36个月的贷款服务。同时，考虑到电动车用户普遍有的“用车焦虑”，前途汽车依托“前途易”服务平台，以“全生命周期顾问式服务”理念，针对2018年12月31日前个人新购车用户提供“四项终身免费服务”，免除用户使用电动汽车方面的后顾之忧。 (黄静洁）