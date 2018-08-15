汽车与智能科技的融合-2018款CITY锋范给你不一样的型格体验

当汽车与智能科技融合在一起，会擦出怎样的火花？8月12日，一场以“科技型动探索空间”为主题的2018年锋范品牌体验活动在苏州市繁花中心火热举行。同时，这也是继广州站、天津站后的收官之站。丰富的科技智能生活场景，刺激的趣味任务试驾，让参与者在全面感知2018款CITY锋范TECH X MODE世界观的同时，也充分感受新车的科技风尚型格魅力。

今年6月21日，在CITY锋范与小米营销跨界合作的智能交互发布会上，2018款CITY锋范焕型上市，新增型动版、型动 Pro版，全系售价7.98万元-10.68万元，以更丰富的派生、更高的性价比和更先进的科技，全面开启TECH X MODE世界观。此次2018年锋范品牌体验活动，CITY锋范与小米营销再度联手，为大家奉献了一场精彩的时尚科技风尚盛典。

型格通道、型格视析仪、Light MODE展车区、时间挑战者、型格十招、灯光鼓点……丰富的年轻化科技智能生活场景，打造了一个充满未来感的科技型动探索空间，到场的每个人都可以在充满乐趣的体验中，去感知2018款CITY锋范的TECH X MODE世界观。一直以来，CITY锋范以简约有型的MODE设计风格，在中级车市场独树一帜。本次品牌体验活动的场馆，同样以MODE主调贯穿，用科技几何线条风格塑造了一个专属CITY锋范的型格空间，与其型格流线设计的外观气质完美匹配。

在品牌体验活动现场，一款科技型动概念车惊艳亮相。这是CITY锋范联合小米营销极客实验室，对2018款CITY锋范进行外观型格改造和内饰科技升级打造的一款改装概念车。概念车由极客实验室代表YBJ 带领 Prom ax Perform ance团队操刀改造，这是一支善于将前沿技术与创意融入到实用中的专业改装团队。得益于广汽本田对年轻消费者需求的精准把握，CITY锋范近年来一直坚持时尚营销的创新探索。与小米营销的跨界合作，是继广汽本田MODE CHOICE锋范快闪店后，在时尚营销领域的又一次大胆尝试。 （黄静洁）