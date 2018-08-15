焕然芯升 祺开智胜-深入品鉴广汽三菱2019款祺智PHEV

在新能源汽车成为大势所趋的市场前提下，广汽三菱汽车推出了20万以内首款合资插电SUV--祺智PHEV，为消费者提供了一个极具吸引力的用车新选择。并于近日在上海举行了一次试驾活动，让更多的消费者深入品鉴这台插电SUV。

作为插电SUV，祺智PHEV的动力不逞多让。祺智PHEV搭载的1.5L阿特金森循环发动机，拥有更高的压缩比，同时还配备了GCCS燃烧控制专利技术，提升了整台发动机的燃烧效率。这台汽车电池采用的是全球最大电池供应商宁德时代的动力电池，纯电续航里程达到了60公里。还有智能高效的无级变速机电耦合系统，可实现纯电驱动、增程及混合动力多种驱动模式。总续航里程超600公里，百公里综合油耗仅1.6L。

祺智PHEV不凡的颜值同样令人倾心不已，此次还新增勃艮第红、摩卡棕、闪耀金、香槟金四种车身颜色。横条幅式进气格栅中间由粗镀铬饰贯穿，展现出雕刻美学的即视感，与两侧靓丽大灯相搭配，辨识度很高。再加上精心勾勒的LED组合尾灯，彰显出祺智PHEV超高的颜值。

祺智PHEV宽大的驾乘空间让人倍感舒适，尤其是980mm的后排空间让后排乘客也能拥有舒适的坐姿。祺智PHEV充分发挥了SUV车型所应有的空间优势，为消费者提供了436L的宽适后备厢空间。还有可180度全平比例折叠的后排座椅设计，即使装载大量行李物品出游也毫无压力，满足日常出行的所需。在车内，还能感觉到隔绝外界的静谧。这是因为祺智PHEV运用多项的降噪处理技术，提升了NVH隔音降噪性能。启动空气净化功能的祺智PHEV，为消费者营造了清新自然的驾驶氛围。还有后排出风口及双USB接口的贴心设计，能够平衡前后排冷暖温差，让每一位驾乘者都能感受到温馨的体验。

在这个互联的时代，祺智PHEV充分考虑到了新锐人群们在路上的互联需求。祺智PHEV为消费者打造了全新的驾驶体验，搭载T-BOX智能互联系统，可实现远程上锁、车辆定位、车况查询等功能，为消费者构建更为便捷的手机端远程操控体验。无需钥匙，凭借着无钥匙进入及一键启动，便能进入车辆的驾驶舱，简单更智能。(老 铁）